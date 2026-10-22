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Çukurören biberi için üniversite ve paydaşlar yol haritası çizdi

Bilecik'te düzenlenen Çukurören Biberi çalıştayında üretim, katma değer, tarım uygulamaları ve tanıtım stratejileri üniversite ve paydaşlarla tartışıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çukurören biberi için üniversite ve paydaşlar yol haritası çizdi

Çalıştayın amacı ve kapsamı:

Bilecik'te 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında düzenlenen Çukurören Biberi Analiz Çalıştayı, kentin yerel değeri olan Çukurören biberinin ekonomik potansiyelinin ve gelecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıya il protokolü, akademisyenler, üreticiler ve ilgili paydaşlar katıldı; etkinlikte üretim süreçleri, kalite standartları ve tanıtım fırsatları öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı.

Tescilli ata tohumu ve üretim geçmişi:

Merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çukurören Köyünde yaklaşık 160 yıl önce Türkiye'ye gelen göçmenlerin beraberinde getirdiği ata tohumlarından yetiştirilen acı kırmızıbiber üretimi, köyün yerel tarımsal mirasının temelini oluşturuyor. Ürün, 6 yıl önce coğrafi işaret alarak tescil edildi ve son yıllarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iyi tarım uygulamaları çerçevesindeki destekleriyle üretimde süreklilik sağlanıyor. Çalıştayda hasat sonrası süreçler, kalite kontrol ve ürün standardizasyonu konularında değerlendirmeler yapıldı.

Akademik katkılar ve gelecek önerileri:

Çalıştayın açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin bölgesel ekonomik ve kültürel potansiyelin desteklenmesine katkı sunma hedefini vurguladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul ile akademisyenlerin de katıldığı oturumlarda, Çukurören Biberi'nin katma değerinin artırılmasına yönelik teknik, pazarlama ve tanıtım stratejileri tartışıldı. Katılımcılar; ürünün markalaşması, paketleme ve pazarlama kanallarının güçlendirilmesi ile üretici eğitimleri gibi somut adımların atılmasının önemine dikkat çekti.

Çalıştay, ilgili kurumlar ve paydaşlar arasında iş birliğini pekiştirdi ve Çukurören Biberi'nin sürdürülebilir üretimi ile bölgeye sağlanacak ekonomik katkının artırılmasına yönelik önerilerin paylaşılmasına imkân tanıdı.

BİLECİK&#039;TE TESCİLLİ &#039;ÇUKURÖREN BİBERİ ANALİZ ÇALIŞTAYI&#039; GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİLECİK'TE TESCİLLİ 'ÇUKURÖREN BİBERİ ANALİZ ÇALIŞTAYI' GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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