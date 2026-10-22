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Çukurova'da 600 dönümlük nar bahçesinde verim kaybı ve hasat mesaisi

Osmaniye Cevdetiye'deki 600 dönümlük, 28 bin ağacın bulunduğu nar bahçesinde hasat başladı; şiddetli yağışlar rekolteyi düşürüp hasadı geciktirdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Çukurova'da 600 dönümlük nar bahçesinde verim kaybı ve hasat mesaisi

Osmaniye'de nar hasadı başladı:

Çukurova'nın verimli topraklarında, Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde üreticiler İsa Taşçı ve Mehmet Taşçı'ya ait 600 dönümlük nar bahçesinde hasat mesaisi sürüyor. Bahçede yaklaşık 28 bin nar ağacı bulunuyor; işçiler sabahın erken saatlerinde olgunlaşan meyveleri tek tek dallarından topluyor ve kasalara yerleştirerek pazara gönderime hazırlıyor.

Rekolte ve fiyatlar:

Normal koşullarda ağaç başına 100 kilogramın üzerinde ürün alınabilen tesiste, bu yıl etkili olan şiddetli yağışlar hem hasat takvimini geciktirdi hem de verimi olumsuz etkiledi. Bahçe sorumlusu Ümit Uygun, işletmenin Osmaniye'deki en büyük nar üretim alanlarından biri olduğunu, toplam üretimin yaklaşık 3 bin ton civarında seyrettiğini söyledi. Bölgedeki narların kilogramı şu an için 20 ile 30 lira arasında alıcı bulurken, hasat öncesi fiyat aralığının 30 ile 40 lira olduğu bildirildi.

Hasadın zorlukları ve iş gücü:

Uygun, bu yılki yağışların narlarda çatlamalara yol açtığını ve bunun ürün kaybına neden olduğunu belirtti. Ayrıca nar toplamanın ağaçların dikenli yapısı nedeniyle zor olduğunu, ağaç bakımı, hastalık ve zararlı mücadelesi ile hava şartlarının üretimi zorlaştırdığını vurguladı. Tüm bu zorluklara rağmen üreticiler ve işçiler, toplama sürecini özenle yürütüyor ve hasadı tamamlayıp ürünleri pazara göndermeyi sürdürüyor.

OSMANİYE’DE NAR BAHÇESİNDE HASAT BAŞLADI

OSMANİYE’DE NAR BAHÇESİNDE HASAT BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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