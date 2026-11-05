Eskişehirspor Kepezspor maçı için taktik ve kondisyona yoğunlaştı

Hazırlıkların genel görünümü:

Eskişehirspor, ligde karşılaşacağı Kepezspor Futbol A.Ş. mücadelesi öncesi sahadaki tempo ve disiplinini koruyor. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım, maç gününe kadar planlı bir programı uygulamayı sürdürecek.

İdman içeriği:

Antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, pas ve top hakimiyeti üzerine kurulu çalışmalara geçti. Oyuncular, taktiksel varyasyonlar üzerinde çalışırken kondisyonu artırmaya yönelik egzersizleri de ihmal etmedi. Seans, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Hedef ve beklenti:

Kırmızı-siyahlı ekip, antrenmanların amacını net olarak galibiyet üzerine koymuş durumda. Teknik heyet sahadaki uygulamalarla maç planını pekiştirirken, oyuncuların forma hazır hale gelmesi ve takım oyununu yükseltmek öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

ESKİŞEHİRSPOR, LİGDE KARŞILAŞACAĞI KEPEZSPOR FUTBOL A.Ş. MÜCADELESİNİN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.