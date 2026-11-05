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Cumayeri'nin gururu genç karateciler Sofya'da kürsüyü doldurdu

Sofya'daki 16. WSF Avrupa Shotokan Şampiyonası'nda Cumayerili karateciler iki altın, bir gümüş ve çok sayıda madalya kazanarak ilçeye gurur yaşattı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Cumayeri'nin gururu genç karateciler Sofya'da kürsüyü doldurdu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 16. WSF Avrupa Ülkeleri Shotokan Şampiyonası, 17 ülke, 44 kulüp ve 782 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada Cumayeri Belediyesporlu sporcular takım ve bireysel kategorilerde öne çıkarak önemli dereceler elde etti.

Cumayeri'nin takım kategorilerindeki zaferleri:

Şampiyonada takım müsabakalarında Cumayerili sporcular dikkat çekti. 10-11 yaş kadın takım kumite ile 8-9 yaş kadın takım kumite kategorilerinde mücadele eden ekipler Avrupa şampiyonu olurken, 8-9 yaş erkek takım kumite kategorisinde takım Avrupa ikinciliği elde etti.

Bireysel kategorilerde madalya yağmuru:

Bireysel müsabakalarda da Cumayeri'nin sporcuları kürsüyü doldurdu. Aybüke Aslı Tomakin, Zeynep Tuna ve Yaren Yıldırım kendi kategorilerinde Avrupa şampiyonluğu kazanırken; Ali Asaf Aydıner Avrupa ikincisi oldu. Mahmutalp Aslan Tomakin, Aras Dayıoğlu ve Yiğit Ali Gülbahar ise bronz madalyalarla üçüncülüğü elde etti.

Belediye desteği ve gelecek hedefleri:

Madalyalarla dönen sporcular, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nu ziyaret etti. Başkan Koloğlu gençleri tek tek kutlayıp başarılarından dolayı hediyelerini takdim etti ve sporculara gelecekteki müsabakalarda başarılar diledi. Elde edilen dereceler ilçede coşkuyla karşılanırken, bu sonuçlar Cumayeri spor altyapısının ve genç yeteneklerin umut vaat ettiğini gösterdi.

BULGARİSTAN’IN BAŞKENTİ SOFYA’DA DÜZENLENEN 16. WSF AVRUPA ÜLKELERİ SHOTOKAN ŞAMPİYONASI’NDA...

BULGARİSTAN’IN BAŞKENTİ SOFYA’DA DÜZENLENEN 16. WSF AVRUPA ÜLKELERİ SHOTOKAN ŞAMPİYONASI’NDA CUMAYERİLİ SPORCULAR BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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