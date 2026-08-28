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Cumayeri'nde bir sezon daha: çocuklar eğitimle fındık hasadının dışında kaldı

Cumayeri'nde 10 öğretmenle 100 öğrenciye eğitim ve sosyal destek verilen proje sezonu sona erdi; amaç çocuk işçiliğini önlemek ve eğitimi sürdürmek.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumayeri'nde bir sezon daha: çocuklar eğitimle fındık hasadının dışında kaldı

Sezon kapanışı programı gerçekleştirildi

Cumayeri ilçesinde mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik yürütülen projenin sezon kapanış programı Cumayeri Mehmet Metin İlkokulu'nda düzenlendi. Programa Düzce Valisi Mehmet Makas ile beraber Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri, Cumayeri Kaymakam vekili Ceyhun Denli, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, il ve ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesi Projesi kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Cumayeri'de 10 öğretmenin rehberliğinde 100 öğrenciye eğitim ve sosyal etkinlik desteği sağlandı. Ağustos ayı boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerle öğrencilerin eğitimden kopmasının önlenmesi, sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi ile çocuk işçiliği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kapanış etkinlikleri ve elde edilen kazanımlar:

Sezon kapanışında öğrenciler halk oyunları, sıra gecesi, koro ve zimbole gösterileriyle sahne aldı; performanslar protokol üyeleri ve davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Program, öğrencilerin bir sezon boyunca aldıkları eğitimin ve sosyal etkinliklerin somut bir göstergesi olarak değerlendirilirken, kapanış hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı. Proje, mevsimlik fındık tarımında çocukların eğitimden kopmasını engellemeye ve güvenli bir ortamda gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik yerel çabaların örneği olarak sunuldu.

CUMAYERİ’NDE 100 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VE SOSYAL DESTEK SAĞLANAN MEVSİMLİK TARIMDA FINDIK HASADINDA...

CUMAYERİ’NDE 100 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VE SOSYAL DESTEK SAĞLANAN MEVSİMLİK TARIMDA FINDIK HASADINDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİ PROJESİ’NİN SEZON KAPANIŞ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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