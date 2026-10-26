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Erciyes'te yeni sezon hazırlıkları kurumlar arası iş birliğiyle şekillendirildi

Erciyes'te düzenlenen toplantıda tesis kullanımı, sportif faaliyet planları ve kurumlar arası koordinasyonla yeni kış sezonu hazırlıkları ele alındı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erciyes'te yeni sezon hazırlıkları kurumlar arası iş birliğiyle şekillendirildi

Erciyes'te sezon öncesi değerlendirme toplantısı

Erciyes Kamp Eğitim Merkezi'nde, yaklaşan kış sezonu öncesinde hazırlıkları gözden geçirmek üzere bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ilgili şube müdürleri, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Oturumda yeni sezon için yürütülecek çalışmaların kapsamı ve öncelikleri masaya yatırıldı.

planlama ve hizmetlerin etkinliği:

Toplantıda öncelikle tesislerin kullanımı ve sportif faaliyetlerin planlanması ele alındı. Sporcuların antrenman ihtiyaçları, yarış ve organizasyon takvimi ile tesislerin yıl içindeki kullanım dengesi tartışıldı. Ayrıca sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik iyileştirme önerileri ve bakım-onarım programları değerlendirildi. Amaç, hem profesyonel sporcuların hem de ziyaretçilerin Erciyes’in sunduğu imkânlardan en verimli şekilde yararlanmasını sağlamaktır.

kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği:

Kurumlar arası koordinasyon toplantının diğer önemli başlığını oluşturdu. Ali İhsan Kabakcı, Erciyes’in kış sporları açısından taşıdığı önemi vurgulayarak sezon hazırlıklarının iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Kabakcı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'ye sporun gelişimine, sporcuların çalışmalarına ve kentte düzenlenen organizasyonlara verdikleri destekler nedeniyle teşekkür etti.

Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından yeni sezonun başarılı ve verimli geçirilmesine yönelik planlamaların değerlendirilmesiyle sona erdi. Alınan kararların uygulamaya dönüştürülmesiyle Erciyes’in hem sportif hem de turizm potansiyelinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ERCİYES’TE YAKLAŞAN KIŞ SEZONU ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ....

ERCİYES’TE YAKLAŞAN KIŞ SEZONU ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRME VE PLANLAMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA TESİSLERİN KULLANIMI, SPORTİF FAALİYETLER VE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON KONULARI ELE ALINDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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