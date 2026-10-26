Ladik'te öğretmenler mutfakta sağlıklı beslenmeyi uygulamalı öğrendi

Ladik'te uygulamalı beslenme eğitimi:

Samsun’un Ladik ilçesinde yürütülen Ladik Sağlıklı Nefes Projesi kapsamında düzenlenen atölyede, eğitim çalışanları mutfakta sağlıklı beslenme uygulamalarını öğrenmek üzere bir araya geldi. Etkinlik Ladik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tesislerinde gerçekleştirildi ve katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

Atölyede neler yapıldı:

Şef Emrah Zeyyat eşliğinde yürütülen uygulamalı bölümde öğretmenler; mevsiminde sebze ve meyve tercihleri, farklı besin gruplarının dengeli birleştirilmesi ve tahılların günlük beslenmedeki rolü üzerine pratik bilgiler edindi. Katılımcılar, malzemelerin hazırlanmasından sunuma kadar tüm aşamalarda yer alarak sağlıklı salatalar ve tahıl temelli pratik yemek tariflerini denedi.

Uygulamalı çalışmalar sırasında katılımcılara, günlük yaşamda kolayca uygulanabilecek hazırlık yöntemleri ve sunum tüyoları aktarıldı. Atölye katılımcıları, hem lezzet hem de besin değeri açısından dengeli menüler oluşturma konusunda deneyim kazandı.

Projenin hedefleri ve iş birlikleri:

Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şubesi ve Ladik İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı ile iş birliği protokolleri imzalandı. Projenin amaçları arasında eğitim çalışanlarının sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması, koruyucu sağlık yaklaşımının güçlendirilmesi ve tütün bağımlılığıyla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması yer alıyor.

Programda yer alan uygulamaların, yalnızca beslenme bilgisini aktarmakla kalmayıp katılımcıların bu bilgileri günlük hayata dönüştürmelerini sağlamaya yönelik olduğu vurgulandı.

Devam eden çalışmalar ve beklentiler:

Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, etkinliği değerlendirirken projenin kapsamının tütün bağımlılığıyla mücadele ile sınırlı kalmadığını; sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve eğitim çalışanlarının genel iyi oluşunun da çalışma alanına dahil edildiğini belirtti. Aksoy, öğretmenlerin kendi sağlıkları konusunda bilinçli tercihler yapabilmelerinin ve ihtiyaç duyduklarında destek hizmetlerine erişebilmelerinin önemine dikkat çekti.

Proje kapsamında yalnızca beslenme atölyeleri değil, aynı zamanda yıl boyunca sürdürülecek spor faaliyetleri ve fiziksel aktivite programlarının da planlandığı bildirildi. Bu yaklaşımla, eğitim çalışanlarının hem bireysel hem kurumsal düzeyde sağlığının desteklenmesi hedefleniyor.

'LADİK SAĞLIKLI NEFES PROJESİ' KAPSAMINDA DÜZENLENEN SAĞLIKLI BESLENME ATÖLYESİNDE ÖĞRETMENLER, ŞEF EMRAH ZEYYAT EŞLİĞİNDE SAĞLIKLI SALATALAR VE TAHIL TEMELLİ PRATİK YEMEKLER HAZIRLADI.