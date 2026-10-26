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Kayserispor'un genç yıldızı Arda Efe Ülgür 5 gole ulaştı

Kayserispor U17'nin 2010 doğumlu hücumcusu Arda Efe Ülgür, 5. haftada oyuna girip 2 gol attı ve bu sezonki toplamını 5 gole çıkardı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'un genç yıldızı Arda Efe Ülgür 5 gole ulaştı

Arda Efe Ülgür'ün performansı

Kayserispor U17 takımının 2010 doğumlu oyuncusu Arda Efe Ülgür, U17 Gelişim Ligi 17. Grup'taki performansını sürdürdü. Ligin 5. haftasında deplasmanda oynanan Karakavakspor müsabakasında Kayserispor, 5-0 galip geldi; 16 yaşındaki genç oyuncu maçın ikinci yarısında oyuna dahil olarak takıma katkı verdi.

maçta kritik değişiklik ve goller:

Arda maça yedek başladı ve 46. dakikada Ali Mert Akkamış'ın yerine oyuna girdi. Oyuna girişinin ardından takımının hücum gücünü artıran oyuncu, ikinci yarıda attığı 2 golle maç skorunun oluşmasında doğrudan rol oynadı.

sezon istatistikleri ve gol dağılımı:

Grupta geride kalan 5. hafta sonunda Kayserispor U17, çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Arda Efe Ülgür ise bu süreçte 4 maçta 5 gole imza attı. Genç oyuncunun golleri şu maçlarda geldi: Kahramanmaraş İstiklal Spor (2), Malatya Yeşilyurt Spor ve Karakavakspor (2).

KAYSERİSPOR U17 TAKIMININ 2010 DOĞUMLU OYUNCUSU ARDA EFE ÜLGÜR, GOLLERİNE DEVAM EDİYOR.

KAYSERİSPOR U17 TAKIMININ 2010 DOĞUMLU OYUNCUSU ARDA EFE ÜLGÜR, GOLLERİNE DEVAM EDİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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