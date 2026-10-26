Kayserispor'un genç yıldızı Arda Efe Ülgür 5 gole ulaştı

Arda Efe Ülgür'ün performansı
Kayserispor U17 takımının 2010 doğumlu oyuncusu Arda Efe Ülgür, U17 Gelişim Ligi 17. Grup'taki performansını sürdürdü. Ligin 5. haftasında deplasmanda oynanan Karakavakspor müsabakasında Kayserispor, 5-0 galip geldi; 16 yaşındaki genç oyuncu maçın ikinci yarısında oyuna dahil olarak takıma katkı verdi.
maçta kritik değişiklik ve goller:
Arda maça yedek başladı ve 46. dakikada Ali Mert Akkamış'ın yerine oyuna girdi. Oyuna girişinin ardından takımının hücum gücünü artıran oyuncu, ikinci yarıda attığı 2 golle maç skorunun oluşmasında doğrudan rol oynadı.
sezon istatistikleri ve gol dağılımı:
Grupta geride kalan 5. hafta sonunda Kayserispor U17, çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Arda Efe Ülgür ise bu süreçte 4 maçta 5 gole imza attı. Genç oyuncunun golleri şu maçlarda geldi: Kahramanmaraş İstiklal Spor (2), Malatya Yeşilyurt Spor ve Karakavakspor (2).
KAYSERİSPOR U17 TAKIMININ 2010 DOĞUMLU OYUNCUSU ARDA EFE ÜLGÜR, GOLLERİNE DEVAM EDİYOR.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!