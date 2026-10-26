Kayserispor'un genç yıldızı Arda Efe Ülgür 5 gole ulaştı

Arda Efe Ülgür'ün performansı

Kayserispor U17 takımının 2010 doğumlu oyuncusu Arda Efe Ülgür, U17 Gelişim Ligi 17. Grup'taki performansını sürdürdü. Ligin 5. haftasında deplasmanda oynanan Karakavakspor müsabakasında Kayserispor, 5-0 galip geldi; 16 yaşındaki genç oyuncu maçın ikinci yarısında oyuna dahil olarak takıma katkı verdi.

maçta kritik değişiklik ve goller:

Arda maça yedek başladı ve 46. dakikada Ali Mert Akkamış'ın yerine oyuna girdi. Oyuna girişinin ardından takımının hücum gücünü artıran oyuncu, ikinci yarıda attığı 2 golle maç skorunun oluşmasında doğrudan rol oynadı.

sezon istatistikleri ve gol dağılımı:

Grupta geride kalan 5. hafta sonunda Kayserispor U17, çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Arda Efe Ülgür ise bu süreçte 4 maçta 5 gole imza attı. Genç oyuncunun golleri şu maçlarda geldi: Kahramanmaraş İstiklal Spor (2), Malatya Yeşilyurt Spor ve Karakavakspor (2).

KAYSERİSPOR U17 TAKIMININ 2010 DOĞUMLU OYUNCUSU ARDA EFE ÜLGÜR, GOLLERİNE DEVAM EDİYOR.