Kardeşliği bölemeyecekler: Destici'den Kocaeli'de birlik ve asgari gelir çağrısı

BBP lideri Kocaeli'de terör ve sosyal destek gündemini öne çıkardı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kocaeli’deki temaslarının ardından parti il binasında düzenlenen basın toplantısında ülke gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Destici, konuşmasında özellikle ülke içindeki birlik-beraberlik vurgusunu öne çıkarırken terörle mücadeledeki kararlılığa dikkat çekti.

Terörle mücadele ve birlik vurgusu:

Destici, toplantıda birinci gündem maddesinin terörle mücadele olduğunu belirterek kim ne yaparsa yapsın dışarıdan ya da içeriden milletin kardeşliğini ve birliğini bozamayacağını söyledi. Türkmen, Çerkes, Boşnak, Alevi, Sünni gibi farklı kimliklerin hepsinin "bu asil Türk milletinin bir mensubu" olduğunu ifade eden Destici, "Hangi etnik kökene mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımız devletin önünde eşittir" dedi. Konuşmasında bu eşitlik ilkesini devletin önünde eşitlik ve hiçbir grubun diğerinden üstün olmadığını vurgulayarak pekiştirdi.

Terör ve şiddetin BBP'nin çizgisinin dışında olduğunu belirten Destici, fikirlerin silaha bulaşmadan özgürce ifade edilebileceğini; ancak terör ya da terör eliyle yapılan eylemlere devletin gerekli cevabı vereceğini kaydetti. Ülkenin 40 yılı aşkın süredir terörle mücadele ettiğini, bu süreçte binlerce asker, polis, öğretmen, imam ile sivillerin hayatını kaybettiğini hatırlattı ve bu kayıpların toplum üzerindeki yaralarını dile getirdi.

Destici, terör örgütüyle ilişkilendirilen bazı gösteri ve anma etkinliklerini eleştirerek bunların milleti birbirine düşürme provokasyonu olduğunu belirtti. Kürt vatandaşların temsilciliğinin Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu söyleyen Destici, "Kürtlerin de bayrağı ay yıldızlı al bayraktır, marşı İstiklal Marşı’dır" sözleriyle birlik mesajını tekrarladı.

Asgari hane geçim rakamı önerisi:

Toplantıda ekonomik konulara da değinen Destici, asgari ücret gibi sabit bir uygulamayla sınırlı kalmayacak şekilde, hanelerin gerçek yaşam koşullarını dikkate alacak bir asgari hane geçim rakamı tespit komisyonu kurulmasını önerdi. Buna göre, gerekli geliri olmayan hanelere tespit edilen rakam ile mevcut gelir arasındaki farkın desteklenmesi öngörülüyor. Destici, uygulamanın tam çözüme ulaşmayabileceğini, ancak pansuman niteliğinde bir rahatlama sağlayabileceğini ifade etti.

Destici, örnek vererek Kocaeli gibi hem işçi hem de emekli kentlerinde tek maaşa bağlı yaşayan emeklilerin, asgari ücretlilerin, küçük esnaf ve çiftçilerin hayatını idame ettirmesinin zorlaştığını, bu nedenle ihtiyaç temelli destek mekanizmalarının önemine işaret etti.

Basın toplantısına BBP Genel Başkan Yardımcısı Recep Tufan, İl Başkanı Metehan Küpçü, il yönetimi, ilçe başkanları, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve Teşkilatlardan Sorumlu Marmara Bölge Başkan Yardımcısı Naim Yolcu katıldı.

Destici'nin Kocaeli mesajı, teröre karşı kararlı duruş, etnik temelde eşitlik ilkesi ve ihtiyaç sahibi hanelere yönelik somut destek önerilerini aynı çerçevede topladı; parti yöneticileriyle birlikte aktarılan bu görüşler, BBP'nin hem güvenlik hem de sosyal politika önceliklerini gözler önüne serdi.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, KOCAELİ SİVASLILAR DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN PROGRAMIN ARDINDAN PARTİSİNİN İL BİNASINDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.