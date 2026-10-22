Resmî törenle karşılama: Erdoğan ve Mark Carney Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuk Kanada Başbakanı Mark Carney’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki resmi törende karşıladı. Karşılama töreni, süvarilerin makam aracına eşlik etmesi ve protokol kapısına kadar refakat etmesiyle başladı; Erdoğan, Carney’i külliyenin ana girişinde karşıladı.

Törenin ayrıntıları:

Erdoğan ve Carney tören alanında yerlerini aldıktan sonra 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Konuk lider, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer alırken, merdivenlerde Türkiye ve Kanada bayrakları önünde fotoğraf çekimi yapıldı.

Görüşme programı ve katılımcılar:

Erdoğan ve Carney heyetlerini birbirine takdim ettikten sonra ikili görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından iki lider, heyetler arası toplantıya başkanlık edecek ve son olarak ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Törende ayrıca şu isimler hazır bulundu: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Yakup Canbolat. Liderlerin görüşmesi ve heyet toplantısının ardından izlenecek adımların geniş bir gündem çerçevesinde ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakan'ı Mark Carney'i törenle karşıladı