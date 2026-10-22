Ata tohumlarıyla kentten geleceğe yayılan tarım hareketi

Geleneksel tohumlar modern tarımla aynı alanda buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki tarımsal mirası geleceğin üretim teknikleriyle birleştiren 3'üncü Geleneksel Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Şenliği'ni Festival Park'ta başlattı. Etkinlik, ata tohumlarının korunmasından akıllı tarım uygulamalarına, kompost atölyelerinden çocuklara yönelik uygulamalı programlara kadar geniş bir içerik sundu. Organizasyonu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı üstlendi; program Özge Şahin'in sunumuyla gerçekleşti.

Şenliğin amacı ve yerel mirasın korunması:

Şenliğin temel hedefi, Gaziantep'in yüzyıllara dayanan tarımsal birikimini korumak ve yerel tohum çeşitliliğini gelecek nesillere aktarmak olarak açıklandı. Festival alanında kurulan stantlarda üreticiler, çiftçiler ve ziyaretçiler ata tohumlarını görme, takas etme ve kullanımına dair doğrudan bilgi alma fırsatı buldu. Açılışta gösterilen tanıtım filmi, Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma ve çiftçiye yönelik programlarını katılımcılarla paylaştı.

Şenlik boyunca düzenlenen atölye ve gösterimler, doğa dostu üretim anlayışını yaygınlaştırmayı; küçük üreticinin gelirini artıracak, maliyetlerini düşürecek uygulamaları göstermeyi amaçladı. Böylece hem üretim hem de tüketim döngüsünde sürdürülebilirliğe vurgu yapıldı.

Başkan Şahin'in mesajları:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılış konuşmasında iklim değişikliği, kuraklık ve su yönetiminin önemine dikkat çekti. Şahin, ata tohumlarının yalnızca tarımsal değil kültürel bir sorumluluk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Allah’ın izniyle bu Gaziantep modeli bütün Türkiye’ye, bütün dünyaya örnek olacak."

Şahin, etkinlikteki konuşmasının öne çıkan bölümlerinde "Ata tohumu, ana tohumu. Ne oldu bunlara? Sahip çıkmazsak ya yanıp gidiyor. Ya kuraklıkta gidiyor ya selde gidiyor. Biz şimdi bankamızı kurduk. Bunların hepsi burada. Sof domatesinin tohumu burada. Bu burada olduğu sürece sof domatesi eski domates gibi kokacak. O yüzden tohum takas deyip geçmeyin. Biz tohuma döndük" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Şahin, gıda üretiminde kendi kendine yetebilmenin stratejik bir zorunluluk olduğuna vurgu yaparak "Gıda politikası, savunma sanayi kadar önemli" dedi ve Büyükşehir'in içme suyu, tarımsal sulama, ata tohumu ve çiftçi desteklerini bütüncül bir yaklaşımla sürdürdüğünü vurguladı.

Kurumsal destek ve yerel üreticilerin sesi

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam geleneksel tohum takasının tarımsal üretimde oynadığı rolü anlattı; Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı mazot, tohum ve diğer desteklerin üretime katkısını vurguladı: "Gaziantep’te çiftçi olmak çok kolay. Mazotu veriyorlar, tohumu veriyorlar. Bir tek çalışma kalıyor."

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise ata tohumlarının "çocuklarımızın sağlıklı genetiği için en büyük temeli" oluşturduğunu belirtti ve üreticileri destekleyen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Gaziantep İhracatçılar Birliği Başkanı Mete Akcan de kentte yetişen yerel ürünlerin ihracat potansiyeline dikkat çekti: bu ürünlerin hem yerel ekonomiye katkısı hem de uluslararası pazarlardaki değeri hatırlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin etkinliğin tarımsal üretimin temelini ve tohum-toprak ilişkisini vurgulayan mesajını paylaştı; Seçkin, belediyenin yaptıkları çalışmaların ulusal düzeyde ödüllerle karşılık bulduğunu ve bu başarının Fatma Şahin'in liderliğinde ortaya çıktığını belirtti.

Üç gün, çok yönlü program:

22-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen şenlik üç gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı. Programda yerel ve ata tohumlarının tanıtımı, tohum takası, fide dikimi, kompost yapımı ve doğa dostu tarım atölyeleri öne çıktı. Ayrıca akıllı tarım uygulamaları ve uzman söyleşileri ile üreticiler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı.

Çocuklara yönelik uygulamalı eğitimler sayesinde yeni nesillere tarım bilincinin aktarılması hedeflendi; açılışın ardından protokol üyeleri, katılımcılar ve çocukların hatıra fotoğraflarıyla program sonlandı. Festival, Gaziantep’in yerel tohum zenginliğinin korunmasına katkı sunmayı ve sürdürülebilir tarım anlayışını yaygınlaştırmayı amaçlayan pratik adımları görünür kıldı.

Şenlikte sergilenen ata tohumları ve uygulamalar, kent planlamasıyla tarımı bir arada düşünmenin; su yönetimi, üretici desteği ve yerel bilgi birikimini korumanın önemini yeniden gündeme taşıdı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN VE ÇOCUKLAR