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Okul bahçesinde küçük el büyük fark yarattı: 26 ünite kan toplandı

Dört Eylül İlkokulu bahçesindeki kan bağışı kampanyasında öğrenciler velilerini ikna etti; Manisa Türk Kızılayı ve Sarıgöl Şubesi öncülüğünde toplam 26 ünite kan toplandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Okul bahçesinde küçük el büyük fark yarattı: 26 ünite kan toplandı

Okul bahçesinde küçük el büyük fark yarattı: 26 ünite kan toplandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğrenci inisiyatifi dikkat çekti. Dört Eylül İlkokulu bahçesinde gerçekleşen etkinlik, Manisa Türk Kızılay Kan Merkezi ile Sarıgöl Şubesi iş birliğinde gün boyu sürdü ve toplum sağlığına önemli bir katkı sağladı.

Kampanyanın ayrıntıları:

Kampanya boyunca kurulan kan alma aracı okul bahçesinde hizmet verdi ve destek verenler kayıt altına alındı. Etkinlik sonunda, gönüllülerin katkısıyla toplam 26 ünite kan toplandı. Organizasyonu üstlenen ekipler, bağış süreçlerinin kontrollü ve hijyenik koşullarda yürütüldüğünü belirtti.

Öğrencilerin teşviki ve verilen ödüller:

Kampanyaya destek veren öğrenciler, velilerini kan bağışı yapmaya ikna ederek örnek bir toplum bilinci sergiledi. Velilerini bağışa yönlendiren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi; bu uygulama hem katılımı artırdı hem de gençlere sorumluluk bilinci kazandırdı.

Sarıgöl Türk Kızılay Şube Başkanı Yusuf Tüfekçi, öğrencilerin kampanyaya katkısından memnuniyet duyduklarını söyleyerek, "Öğrenciler velilerini kan vermek için ikna ederek okulda kan bağışı aracımızı kurduk. Yarın da Hükümet Konağı önünde kan alımımız devam edecek" dedi. Kızılay yetkilileri, bölgedeki bağış kampanyalarının planlı şekilde süreceğini vurguladı.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE DÜZENLENEN &quot;VELİNİ GETİR, KAN VER&quot; KAMPANYASINDA ÖĞRENCİLER...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE DÜZENLENEN "VELİNİ GETİR, KAN VER" KAMPANYASINDA ÖĞRENCİLER, VELİLERİNİ KAN BAĞIŞINA TEŞVİK ETTİ. DÖRT EYLÜL İLKOKULU BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAMPANYADA 26 ÜNİTE KAN TOPLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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