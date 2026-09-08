Cumhurbaşkanlığı külliyesinde şampiyon voleybol takımları ağırlandı

kabul töreninde temaslar:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek ülkenin voleybol sahasındaki başarılarına vurgu yaptı. Kabul, sporcuların başarılarının resmi makamlarca tanınması ve moral desteği sağlanması açısından önem taşıdı.

protokoldekiler:

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran hazır bulundu.

Katılımcılar, takım temsilcileriyle kısa görüşmeler gerçekleştirdi; kabul, sporun ve milli takım başarısının kamuoyunda görünürlüğünü artırmayı amaçladı.

kısa değerlendirme:

Buluşma, hem A Milli Kadın Takımı'nın elde ettiği Avrupa şampiyonluğu hem de erkek takımının temsilinin bir arada kutlanmasına imkan verdi. Cumhurbaşkanlığı kabulü, sporcuların başarısının üst düzeyde tescili olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı kabul etti