Karapınar'da sağlık ekipleri tarlada ve hastanede gebe ve bebek bakımını güçlendirdi

Halk Sağlığı Haftası çalışmaları sahada ve hastanede eş zamanlı sürdü

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri, Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki ve sağlık kuruluşlarındaki çalışmalarıyla devam etti. Etkinliklerin odağında koruyucu sağlık hizmetleri, erken takip ve toplum bilincinin artırılması yer aldı.

Saha ziyaretlerinde öncelik gebeler ve 0-2 yaş bebekler oldu

Sağlık ekipleri mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu elma bahçelerini ziyaret ederek doğrudan koruyucu hizmet sundu. Yapılan çalışmalarda 0-2 yaş grubundaki bebeklere D vitamini ve demir takviyesi dağıtıldı, gebelere D vitamini desteği sağlandı. Ayrıca gebe, bebek ve çocukların sağlık izlemleri yapılarak aşı kontrolleri gerçekleştirildi ve eksik takipler değerlendirildi.

Hastanede halk sağlığı standı ve farkındalık etkinlikleri

Karapınar Devlet Hastanesi bünyesinde açılan halk sağlığı standında da vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve tarama etkinlikleri düzenlendi. Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hem sahada hem hastanede yürütülen faaliyetlerle koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurguladı ve sağlıklı yaşam konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Etkinlikler kapsamında yapılan saha çalışmaları, aşı takibi ve takviye dağıtımlarıyla erken dönemde sağlık izlemi sağlanması ve toplum sağlığının korunması hedeflendi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA YÖNELİK KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ VE FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.