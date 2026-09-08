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Üst düzey askeri ziyaret: Finlandiya kara kuvvetleri komutanı Ankara'da kabul edildi

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in davetlisi Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'yi kabul etti.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 18:43

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Üst düzey askeri ziyaret: Finlandiya kara kuvvetleri komutanı Ankara'da kabul edildi

Genelkurmay başkanı ile Finlandiya komutanının kabulü:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Valimaki'yi kabul etti. Valimaki, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelmişti.

Kabulde, iki ülke askeri kanalları arasındaki resmi temas çerçevesinde protokol işlemleri gerçekleştirildi ve yetkililer bir araya geldi.

Askerî temasların gündemi ve işleyişi:

Böylesi resmi kabul ve ziyaretler, ordular arası doğrudan iletişim ve kurumlar arası ilişkilerin sürdürülmesi bakımından olağan niteliktedir. Karşılıklı ziyaretler, ortak çalışma zemininin korunması ve koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önem taşır.

Toplantıya ilişkin ek detaylar ve değerlendirmeler, ilgili kurumların yapacağı açıklamalarla netleşecektir.

ENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, FİNLANDİYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI KORGENERAL...

ENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, FİNLANDİYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI KORGENERAL PASİ VLİMKİ İLE GÖRÜŞTÜ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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