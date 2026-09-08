Silivri'den yayılan desteklerle İstanbul'da 4 bin 504 üretici güçlendi

silivri'de düzenlenen teslim töreniyle destekler üreticilere ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) destekleriyle yürütülen projeler kapsamında temin edilen girdiler, Silivri Değirmenköy Mahallesi'nde çiftçilere teslim edildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen paket, bitkisel üretimi geliştirmeye ve üreticilerin maliyetlerini düşürmeye odaklandı.

projelerin kapsamı ve dağıtılan girdiler:

İl müdürlüğünün açıkladığı verilere göre bu yıl tamamlanan çalışmalarla toplam 5 tohum projesi, 8 fide projesi ve 1 sera örtüsü projesi sonuçlandırıldı. Projeler kapsamında 4 bin 504 üreticiye, 86 bin 970 dekar alanda kullanılmak üzere 306 bin 218 kilogram tohum, 2 milyon 85 bin 540 adet fide ve 19 bin 230 kilogram sera örtüsü temin edildi.

Detaylara göre Kanola Üretimi Geliştirme Projesi ile Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de 350 üreticiye, 160 bin 100 dekar alanda kullanılmak üzere 6 bin 440 kilogram kanola tohumu verildi. Güzlük Yem Bitkileri Projesi kapsamında 9 ilçede 541 üreticiye, 20 bin 190 dekar alanda kullanılmak üzere 216 bin 800 kilogram yem bitkisi tohumu (yulaf, Macar fiği, yem bezelyesi) sağlandı. Kışlık Sebze Üretimini Geliştirme Projesiyle 6 ilçede 351 üreticiye, 158 dekar alanda kullanılmak üzere 932 bin 40 adet brokoli, kıvırcık ve karnabahar fide sağlandı. Örtü Altı Yetiştiriciliği Projesi çerçevesinde ise 6 ilçede 153 üreticiye, 85 dekar alanda kullanılmak üzere 19 bin 230 kilogram sera örtüsü temin edildi.

desteklerin önemi ve maliyet dengesi:

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, yapılan çalışmaların 2026 yılı itibarıyla üretim planlaması yaklaşımının bir sonucu olduğunu vurguladı. Parıldar, "2024 yılında ülkemizde tarım alanında, hayvancılık alanında ve su ürünleri alanında çok kıymetli bir değişim yaptık. Devrim niteliğinde bir karardı bu 'Üretim Planlaması'" diyerek planlı üretimin destekleme modelinde de değişiklik getirdiğini belirtti.

Parıldar ayrıca temel destek kapsamında mazotun yüzde 50'si ve gübrenin yüzde 25'inin ödendiğini; planlı üretime geçilmesi halinde mazotun tamamı ile gübrenin yüzde 50'sinin destekleme ödemesi olarak verileceğini açıkladı. İstanbul'da 743 bin dekar işlenen tarım alanı bulunduğunu ve üretim üslerinin büyük çoğunluğunun Silivri'de olduğunu söyledi.

Parıldar, jeopolitik dalgalanmalar ve savaşın etkileri nedeniyle mazot ve gübre fiyatlarında yaşanan oynaklıklar sonucunda Cumhurbaşkanı kararıyla 2026 destekleme ödemelerinin yüzde 18,5, 2027 destekleme ödemelerinin ise yüzde 42 oranında artırıldığını aktardı. "Bu yıl toplam 5 tohum projesi, 8 fide projesi ve bir sera örtüsü projesini tamamlamış oluyoruz. Hala hazırda 4 bin 500 çiftçimize dokunmuş oluyoruz" sözleriyle yürütülen çalışmaların genişliğini özetledi.

yönetsel bakış ve saha desteği:

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya törende yaptığı konuşmada tarımın ülke güçlülüğündeki rolüne dikkat çekti. Kaya, iklim değişikliği, kuraklık ve azalan su arzının çiftçiyi zorladığını vurgulayarak üreticilerin korunması ve desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Valiliğin İstanbul ölçeğindeki projelere özveriyle destek verdiğini belirten Kaya, tarımın öncelikli destek alanı olduğuna işaret etti.

Tören ve dağıtımlar, İstanbul genelinde bitkisel üretimi geliştirmeye yönelik planlı yaklaşımın sahada somut karşılığını oluşturuyor; sağlanan tohum, fide ve örtü destekleri üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Parıldar: "İstanbul'da 4 bin 500 çiftçiye destek verildi"