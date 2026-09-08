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Sarıkız zirvesinde kurtuluş coşkusu: Kazdağları'nda bayrak yürüyüşü

Edremit Belediyesi, kurtuluşun 104. yılını yaklaşık 100 kişinin katıldığı Sarıkız Tepesi'ndeki 1.726 metre yükseklikteki bayrak yürüyüşü ve törenle kutladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Emre Koç

Sarıkız zirvesinde kurtuluş coşkusu: Kazdağları'nda bayrak yürüyüşü

Edremit'in kurtuluşunun 104. yılı Kazdağları'nda anıldı

Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Edremit Belediyesi tarafından Kazdağları'nın bin 726 metre rakımlı Sarıkız Tepesi'nde düzenlenen Bayrak Yürüyüşü ile anıldı. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 100 kişi katıldı. Katılımcılar, Türk bayrakları ve Atatürk posteri eşliğinde zirveye yürüyerek burada tören düzenledi.

Bayrağımız Sarıkız zirvesi'nde yenilendi:

Sarıkız Türbesi'nde bulunan yıpranmış Türk bayrağı törenle yenilendi. Törende Kıbrıs Gazisi Ali Çakır yeni bayrağı öperek genç kız Asya Özer'e teslim etti. Özer'in bayrağı Edremit Belediyesi zabıta ekiplerine vermesinin ardından zabıta görevlisi tarafından zirvedeki direğe çekildi. Yenileme sırasında katılımcılar büyük bir gurur ve duygu yaşadı; zirvede saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

Başkanın mesajı ve etkinliğin önemi:

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü Kazdağları'nın zirvesinde kutlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Ertaş, etkinlik kapsamında muhtarlar, odalar, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte olduklarını, bayrak ve Atatürk posterini açarak günü kutladıklarını belirtti ve bu etkinliği ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti. Başkan ayrıca kurtuluş gününün bağımsızlık ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu vurgulayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı bizlere kazandıran kahramanları saygı, rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Etkinliğe mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yöresel kıyafetleriyle kadınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sarıkız Zirvesi'ndeki tören, hem Edremit'in tarihini anma hem de genç kuşaklara sembolik bir miras bırakma niteliğinde gerçekleşti.

EDREMİT&#039;İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA EDREMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN...

EDREMİT'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA EDREMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN KAZDAĞLARI'NIN BİN 726 METRE RAKIMLI SARIKIZ TEPESİ'NE BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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