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Cumhuriyet arşivinde 1929 imzası: Beykoz'a tramvay planı gün yüzüne çıktı

Devlet Arşivleri'nde bulunan 12 Haziran 1929 tarihli kararname, Atatürk'ün Beykoz ve Anadolu Feneri'ne elektrikli tramvay onayını ortaya koydu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Serkan Varol

Cumhuriyet arşivinde 1929 imzası: Beykoz'a tramvay planı gün yüzüne çıktı

Cumhuriyet arşivinde 1929 imzası: Beykoz'a tramvay planı gün yüzüne çıktı

Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi'nde yapılan araştırmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Haziran 1929 tarihli imzasını taşıyan bir Bakanlar Kurulu kararnamesi bulundu. Belge, Üsküdar ve Kadıköy ile Beykoz ve Anadolu Feneri'ne kadar uzanacak elektrikli tramvay hatlarının inşası ve işletilmesine ilişkin sözleşme ve şartnamenin kabul edildiğini ortaya koyuyor.

Arşiv belgesinin içeriği:

12 Haziran 1929 tarihli kararnamede, söz konusu hatların inşası ve işletilmesine dair usul ve şartların kabul edildiği belirtiliyor. Belge, Beykoz'a raylı ulaşım fikrinin en az 97 yıl öncesine dayandığını gösteriyor ve bugün hazırlıkları süren Beykoz Metro Projesi ile doğrudan tarihsel bağ kuruyor. Bu bağ, kentin ulaşım planlamasında sürekliliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel belgenin Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları sırasında ortaya çıkmasının kendilerini duygulandırdığını söyledi. Gürzel, "Cumhuriyetimizin 103. yılını kutlarken bu belgeyle karşılaşmak bizi çok duygulandırdı. Atatürk'ün 1929 yılında Beykoz'a kadar uzanacak elektrikli tramvay hatları için imza attığını görmek, bugün üzerinde çalıştığımız metro projesinin bizim için anlamını daha da güçlendirdi" ifadelerini kullandı.

Gürzel ayrıca geçmişteki tramvay projesi ile bugünkü metro çalışmalarının ortak amacının ulaşımı kolaylaştırmak olduğunu vurguladı ve "O günün tramvay projesinden bugünün metrosuna uzanan ortak bir ihtiyaç var. O da Beykozlu komşularımızın evine, işine, okuluna daha kolay ulaşabilmesi" dedi. Belediye yetkilisi, projenin hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğinin önemine dikkat çekti.

Gürzel sözlerini, "1929'da atılan imzanın 100. yılında bu hayali gerçekleştirmek için bütün gayretimizle çalışacağız. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizin bütün kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diyerek tamamladı.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL GÜRZEL

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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