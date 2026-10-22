Erasmus+ ile Karabük'ün eğitim vizyonu uluslararasılaşıyor

Karabük'ün Erasmus+ performansı:

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Erasmus+ Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyonları kapsamında 2021-2026 yılları arasında il genelinde önemli bir uluslararası hareketlilik programı hayata geçirildi. Sağlanan destekler ve katılımcı sayıları, ilin proje üretme ve uygulama kapasitesinin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

mali destek ve katılımcı dağılımı:

Projeler çerçevesinde toplamda yaklaşık 2 milyon avro hibe sağlandı. Bu tutarın dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: Okul Eğitimi Akreditasyonuna 809.011 avro, Mesleki Eğitim Akreditasyonuna ise 1.168.314 avro ayrıldı. 2026 yılı için de ilimize verilen hibe 389.825 avro düzeyinde devam ediyor.

Bu desteklerle birlikte uluslararası hareketlilik faaliyetlerinden yararlananların sayısı 957 olarak kaydedildi; bunların 447'si öğretmen, 510'u öğrenci oldu. Öğretmenler Avrupa ülkelerindeki yenilikçi eğitim uygulamalarını yerinde görme ve mesleki gelişim imkânı bulurken, öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini güçlendirme ve farklı kültürleri tanıma fırsatı elde etti.

hedefler, kazanımlar ve değerlendirme:

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Erasmus+ projelerinin Karabük'ün eğitim kalitesine katkısına vurgu yaptı ve ilin ulusal düzeyin ötesinde uluslararası alanda da güçlü bir konuma ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Akbaş, projelerin okullara, sınıflara ve eğitim ortamlarına yansımasının bu çalışmaların en kıymetli sonucu olduğunu ifade etti.

Akbaş ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin hedefleri doğrultusunda öğrencilerin çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılması, milli ve manevi değerlere bağlı ve dünyayı tanıyan bireyler olarak yetiştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Müdür, projelerde görev alan AR-GE birimi, okul yöneticileri ve öğretmenleri tebrik ederek uluslararası eğitim projelerindeki kazanımları daha ileriye taşıma kararlılığını vurguladı.

Karabük'ün Erasmus+ deneyimi, hem mali kaynakların etkin kullanımı hem de katılımcıların edindiği somut kazanımlarla ilde eğitimin uluslararasılaşmasına örnek teşkil ediyor. Eğitim kurumları için bu tür hareketliliklerin sürekliliği, yerel eğitim kalitesinin yükseltilmesi açısından kritik önem taşıyor.

KARABÜK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZ, ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AKREDİTASYONLARI KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELERLE ULUSLARARASI ALANDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATIYOR. 2021-2026 YILLARI ARASINDA YAKLAŞIK 2 MİLYON AVRO HİBE DESTEĞİ SAĞLANIRKEN, 447 ÖĞRETMEN VE 510 ÖĞRENCİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 957 KİŞİ ULUSLARARASI HAREKETLİLİK FAALİYETLERİNDEN YARARLANDI.