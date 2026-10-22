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Niğde'de farklı projelerle 2 bin 92 kişiye uyuşturucu karşıtı farkındalık sağlandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Narkokaan', 'Narkogençlik' ve 'Narkonokta' projeleriyle 18 etkinlikte 2 bin 92 kişiyi bilgilendirdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Niğde'de farklı projelerle 2 bin 92 kişiye uyuşturucu karşıtı farkındalık sağlandı

çeşitli projelerle ulaşım sağlandı:

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla kapsamlı bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Bu çerçevede 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber', 'Narkokaan', 'Narkogençlik' ve 'Narkonokta' projeleri hayata geçirildi ve toplam 18 etkinlik düzenlendi.

katılımcı sayısı ve materyaller:

Gerçekleştirilen etkinliklerde 2 bin 92 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verildi. Katılımcılara, risklerin tanınması, korunma yolları ve destek hattı bilgilerini içeren bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

sürdürülebilir farkındalık çalışmasının önemi:

Emniyet yetkilileri, projelerin farklı yaş ve hedef gruplarına yönelik hazırlandığını belirterek, bilgilendirmenin sürekliliğinin suçla mücadelede kritik olduğunu vurguladı. Bu çalışmaların amacı toplumda erken müdahale kapasitesini artırmak ve ailelerin bilinçlenmesini sağlamaktır.

NİĞDE’DE 2 BİN 92 KİŞİYE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE BİLGİLENDİRMESİ

NİĞDE’DE 2 BİN 92 KİŞİYE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE BİLGİLENDİRMESİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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