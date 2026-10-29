Cumhuriyet coşkusu metroyu sardı: Smyrna Ensemble Fahrettin Altay'da konser verdi

İzmir metrosunda cumhuriyet coşkusu:

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kültür-sanat yaşamına kazandırılan Smyrna Ensemble, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Fahrettin Altay istasyonunda iki konser verdi. Toplu ulaşımı kullanan İzmirliler, gün boyunca sürpriz performanslarla karşılaşırken marşlar ve şarkılara eşlik etti; bazı dinleyiciler müziğin ritmine kapılarak dans etti.

Etkinlik detayları:

Orkestra, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Smyrna Ensemble olarak farklı saatlerde iki ayrı konser sundu. Repertuvar; pop ve klasik parçaların yanı sıra İzmir Marşı ve Memleketim gibi ulusal ezgileri de kapsıyordu. Seyirciler konserler boyunca bir arada, coşkulu bir atmosfer oluşturdu ve performanslar dinleyicilerden tam not aldı.

Sanatçı ve izleyici sözleri:

Hikem Çamdalı (alto saksafon sanatçısı) etkinlikle ilgili, "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk konserimizi Elhamra Sahnesi’nde gerçekleştirdik. Bugün de İzmir Metro’da 29 Ekim’i kutluyoruz. Repertuvarımız çok geniş. Pop, klasik müzik parçalarımız var. İzmir Marşı ve Memleketim şarkılarını da seslendiriyoruz. Burada halkla iç içe bir konser verdik ve çok mutlu olduk. Vatandaşlar da bir arada olmaktan memnun oldu, güzel dönüşler aldık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kuzey Doğan (9) ise, "Konser çok iyi geçiyor. Bu Cumhuriyet Ata’mızdan yadigâr. Dünden kalan gücümüzle yarınlara umut vermeyi hedefliyoruz. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun" sözleriyle duygularını paylaştı.

Ayla Somyürek de, "Cumhuriyetimize yakışan bir etkinlik. Allah güzel günler göstersin. Cumhuriyet hakkında o kadar çok şey söylenir ki bizim için canını verenlere rahmet olsun, gençlere de güzel yıllar olsun" dedi.

Pınar Elmas kızıyla birlikte izlediğini belirterek, "Konseri tesadüfen gördük, çok hoşuma gitti. Güzel bir 29 Ekim etkinliği oldu. Hiç beklemediğimiz bir anda karşılaşınca daha güzel oldu. Cumhuriyet bizi var eden ve geleceğe ilerletecek olan değerimiz ve kıymetlimiz" şeklinde konuştu.

Yalçın Taşal ise metroya gelirken konserle karşılaşıp şaşırdığını söyleyerek, "Konser çok güzel. Ben metroya gelmiştim, konseri görünce şaşırdım. İzmirliyim. Böyle manzaralarla karşılaşmak çok güzel. Böyle etkinliklerin devamını dileriz, çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KENTİN KÜLTÜR-SANAT YAŞAMINA KAZANDIRILAN SMYRNA ENSEMBLE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA İZMİR METROSU’NUN FAHRETTİN ALTAY İSTASYONUNDA İKİ KONSER VERDİ.