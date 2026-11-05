Tarsus belediyesi üreticilere 5 bin Sarıulak fidanı desteğini onayladı

meclis toplantısının genel gündemi:

Tarsus Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda tarımsal destek, kültürel miras çalışmaları ve sosyal hizmet projeleri öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı.

Mecliste, bazı kararlar oy birliğiyle bazıları ise oy çokluğuyla kabul edildi; alınan kararlar arasında üreticilere yönelik fidan desteği, nekropol alanındaki kurtarma kazısına katkı ve +1 Engelsiz Eğitim Merkezi ile yürütülen ortak hizmet protokolünün yenilenmesi dikkat çekti.

fidan desteği ve başvuru koşulları:

Meclisten oy birliğiyle geçen karara göre Tarsus’un coğrafi işaretli zeytin çeşidi olan 5 bin Sarıulak fidanı üreticilere dağıtılacak. Dağıtımın amacı Sarıulak zeytininin yaygınlaştırılması olarak açıklandı.

Başvuru şartları arasında, başvuranın Tarsus’ta ikamet etmesi ve en az 250 metrekare araziye sahip olması yer alıyor. Üreticiler 10 ila 50 fidan arasında başvuru yapabilecek. Başkan Boltaç, fidanların sahada yaşama geçirilmesinin önemine vurgu yaparak, 'Bir zeytin fidanı veriyorsak bunun toprakla buluştuğundan emin olmamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.

nekropol kazısı ve belediye katkısı:

Kleopatra Meydanı yanında bulunan nekropol alanında gerçekleştirilecek kurtarma kazısı için Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Tarsus Müze Müdürlüğü ile ortak hizmet protokolü yapılması kararlaştırıldı. Karar doğrultusunda belediye kazı çalışmalarına personel, ekipman ve gerektiğinde maddi destek sağlayacak.

Belediye desteğinin, kazı çalışmalarının koordinasyonu ve kültürel mirasın korunması yönünde somut katkı sağlaması hedefleniyor.

mecliste öne çıkan diğer kararlar ve açıklamalar:

Avrupa Birliği İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında yürütülen proje çerçevesinde 11 katılımcının 1-5 Aralık 2026 tarihlerinde Polonya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirmesi oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, +1 Engelsiz Eğitim Merkezi ile Tarsus Otizm Derneği arasında yürütülen ortak hizmet projesinin 3 yıl daha sürdürülmesi kararı ve protokolü imzalamak üzere Başkan Boltaç’a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kızılmurat ve Şehitkerim mahallelerinin bazı bölgelerinin 'İçkili Yerler Bölgesi' krokisine eklenmesine ilişkin talepler ise oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Boltaç, Kızılmurat başvurusunun yakınını ilgilendirmesi nedeniyle başkanlık görevini başkanvekiline devretti ve krokiye ekleme kararının doğrudan ruhsat verilmesi anlamına gelmediğini, başvuruların ilgili birimlerce ayrıca değerlendirileceğini vurguladı.

Toplantıda kentte etkili olan şiddetli yağışlara değinen Boltaç, su baskınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve can kaybı olmamasının teselli kaynağı olduğunu belirterek belediye ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi, MESKİ, AFAD, itfaiye ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.

Yeni Parti’ye katılımının ardından mecliste konuşan Boltaç, siyasi tercihler farklı olsa da ortak sorumluluğun Tarsus’a hizmet etmek olduğunu ifade etti ve Tarsus’un il olması çağrısında bulundu. Boltaç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliye desteği dolayısıyla teşekkür ederek, siyasi partiler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının Ankara’ya birlikte gitmesi gerektiğini belirtti.

Son olarak Boltaç, 6-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 5. Uluslararası Tarsus Festivaline vatandaşları davet etti ve festival kapsamındaki kortej yürüyüşüne 6 Kasım Cuma günü saat 17.00'de Aznakay Parkı’ndan başlayacak şekilde katılacağını açıkladı.

TARSUS BELEDİYESİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.