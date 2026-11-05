Talas’ta yatırım fırsatı: dükkân ve villa parselleri 24 aya varan vade ile satışta

ihale kapsamı:

Talas Belediyesi, belediyeye ait taşınmazları yatırımcı ve mülk sahibi olmak isteyen vatandaşların kullanımına sunuyor. İhale kapsamında Mevlana Mahallesinde yer alan 3 dükkân ile Endürlük Mahallesindeki 16 villa parseli satışa çıkarılacak. Mevlana Mahallesi'ndeki dükkânlar kapalı teklif usulüyle, villa parselleri ise açık artırma usulüyle alıcı bulacak.

tarih ve başvuru bilgileri:

Satış ihalesi 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 14.00'te Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. İhaleye ilişkin detaylı bilgi ve ihale şartnamesi için vatandaşlar Talas Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne başvurabilir veya Talas Belediyesi'nin resmi internet adresi üzerinden dokümanlara erişebilir. İletişim için telefon: 437 00 54-55 (dahili 5140-5141-5142) ve web: www.talas.bel.tr olarak ilan edildi.

neden değerlendirmelisiniz:

Belediyenin sunduğu bu satış, hem yatırım amaçlı alımlar hem de ilk mülkünü edinmek isteyenler için avantajlar taşıyor. İhalede sunulan uygun ödeme koşulları ve 24 aya varan vade imkânı, bütçe planlaması yapan alıcılar için kolaylık sağlıyor. Katılmadan önce ihale şartnamesinin ayrıntılarını incelemek, taşınmazların konum ve imar durumunu değerlendirmek ve gerektiğinde Gelirler Müdürlüğü ile iletişim kurmak önemli. Talas Belediyesi'nin ilan edilen şartlarına uygun başvuru belgelerinin hazırlanması ve son başvuru tarihlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

TALAS BELEDİYESİ, VATANDAŞLARA YATIRIM VE MÜLK SAHİBİ OLMA FIRSATI SUNACAK ÖNEMLİ BİR SATIŞ İHALESİNE HAZIRLANIYOR. MÜLKİYETİ BELEDİYEYE AİT DÜKKÂN VE ÇEŞİTLİ VİLLA PARSELLERİ, UYGUN ÖDEME KOŞULLARI VE 24 AYA VARAN VADE İMKÂNIYLA SATIŞA SUNULACAK.