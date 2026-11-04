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Cumhuriyet coşkusu yollara taştı: 103 motosikletle 12 yıllık gelenek

Mersin'de 12'ncisi düzenlenen sürüşe, Cumhuriyet'in 103. yılı anısına 103 motosikletli katıldı; etkinlik kutlama ve sosyal sorumluluk mesajı verdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Cumhuriyet coşkusu yollara taştı: 103 motosikletle 12 yıllık gelenek

cumhuriyet sürüşü Mersin'de 103 motosikletle gerçekleştirildi

Mersin'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 12'ncisi düzenlenen motosiklet sürüşü, Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel 103 motosikletlinin katılımıyla yapıldı. 'Yaşa, Sev, Sür' sloganıyla bir araya gelen katılımcılar, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletlerle kente renk kattı.

Yenişehir ilçesindeki 34. Cadde'de bir araya gelen motosiklet severler etkinliğe kahvaltıyla başladı ve hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi. Organizasyonda motosikletlerin teknik kontrolleri ile sürücülerin kask, mont ve diğer koruyucu ekipmanlarının kontrolü önceden yapıldı; hazırlık tamamlandıktan sonra grup Silifke ilçesindeki İncekum'a doğru yola çıktı.

etkinliğin başlangıcı ve güzergahı:

Toplanma noktası olarak belirlenen 34. Cadde'deki buluşma sonrası kortej, Mersin'den çıkış yaparak sahil ve ana arterler üzerinden Silifke İncekum'a ulaştı. Organizasyonu düzenleyen Mersin Motor Kulübü'nün açıklamasına göre sürüş boyunca trafik ve katılımcı güvenliği ön plandaydı; planlı mola noktaları ve teknik kontroller etkinliğin ayrıntıları arasındaydı.

kulüp hedefleri ve sosyal sorumluluk vurgusu:

Mersin Motor Kulübü Başkanı Emin Çağrı Kaya, etkinliğin her yıl büyüdüğünü belirterek, "Bu yıl 12'ncisini düzenlediğimiz büyük Cumhuriyet sürüşü için burada toplandık. Güzel bir kalabalık var. Bugün 100'ün üzerinde motosikletle Cumhuriyet sürüşümüzü gerçekleştireceğiz" dedi. Kaya, gelecek yıl için ise 200'ün üzerinde motosiklet hedeflediklerini açıkladı.

Kaya, kulübün sosyal sorumluluk çalışmalarına da değinerek, "Sokak hayvanlarına yönelik yardımların yanı sıra hasta çocuklarımız ve köy okullarında eğitim gören öğrencilerimiz için çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz" ifadesini kullandı. Etkinlik hem kutlama hem de toplumsal dayanışma unsurlarını bir araya getirdi.

güvenlik ve eğitim önemi:

Moto Akademi motosiklet kulübünün kurucusu ve eğitmeni Nuri Orukçu, sürüş öncesi ve sırasında eğitimin önemine dikkat çekti. Orukçu, "Biz her seyahate çıkmadan önce motosikletlerimizin kontrollerini yaparız. Kask, eldiven, mont, motosiklet pantolonu ve bot gibi koruyucu ekipmanlarımızı mutlaka kullanmalıyız" dedi.

Orukçu ayrıca en iyi korumanın eğitim olduğunu vurgulayarak, "Her zaman 'Eğitim al, hayatta kal' diyoruz" ifadesini kullandı. Organizasyonun bu yılki katılımcı profili, Mersin'de bilinçli motosiklet kullanımı ve sürücü eğitiminin yaygınlaştığını gösteriyor.

Etkinlik, hem Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü coşkuyla anma hem de motosiklet topluluğunun güvenlik, eğitim ve sosyal sorumluluk alanlarındaki dayanışmasını gösteren bir buluşma olarak kayda geçti.

Mersin&#039;de Cumhuriyet&#039;in 103&#039;üncü yılına özel 103 motosikletliyle sürüş

Mersin'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılına özel 103 motosikletliyle sürüş

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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