Cumhuriyet coşkusunu bayraklarla paylaşan özel bireyler

Yenişehir'de bayrak dağıtımıyla anlamlı kutlama

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli bireyler esnafa bayrak dağıttı. Etkinlikte görev alanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla cadde ve iş yerleri önünde dolaşarak kutlama coşkusunu paylaştı.

Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği'nin katılımı

Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği üyeleri tarafından gerçekleştirilen dağıtım, yerel halk ve esnaf tarafından ilgiyle karşılandı. Dernek üyelerinin aktif rol aldığı organizasyon, Cumhuriyet Bayramı'na özgün bir katkı sundu.

Esnafların sürprizi ve duygusal anlar

Etkinlik sırasında esnaflar, özel gereksinimli bireylere sürpriz bir şekilde pasta keserek yanıt verdi ve ortaya duygu dolu anlar çıktı. Bu karşılık, kutlamanın hem renkli hem de samimi bir hava kazanmasını sağladı.

Yenişehir'deki bu küçük ama anlamlı etkinlik, toplumun farklı kesimlerinin bayramı birlikte sahiplenmesine örnek oluşturdu ve Cumhuriyet coşkusunun paylaşılmasının önemini bir kez daha gösterdi.

BURSA'NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER ESNAFA BAYRAK DAĞITTI.