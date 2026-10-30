Dolar 49,9425 +0,07%
Euro 55,9713 +0,35%
Bist 11.011,00 -1,38%
Altın Gram 6.400,91 -1,12%
EUR/USD 1,1203 +0,20%
Brent Petrol 113,00 +1,99%
--°

Cumhuriyet coşkusunu bayraklarla paylaşan özel bireyler

Yenişehir'de 29 Ekim'de Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği üyeleri esnafa bayrak dağıttı; esnafların pasta sürprizi duygusal anlar yarattı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Cumhuriyet coşkusunu bayraklarla paylaşan özel bireyler

Yenişehir'de bayrak dağıtımıyla anlamlı kutlama

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli bireyler esnafa bayrak dağıttı. Etkinlikte görev alanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla cadde ve iş yerleri önünde dolaşarak kutlama coşkusunu paylaştı.

Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği'nin katılımı

Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği üyeleri tarafından gerçekleştirilen dağıtım, yerel halk ve esnaf tarafından ilgiyle karşılandı. Dernek üyelerinin aktif rol aldığı organizasyon, Cumhuriyet Bayramı'na özgün bir katkı sundu.

Esnafların sürprizi ve duygusal anlar

Etkinlik sırasında esnaflar, özel gereksinimli bireylere sürpriz bir şekilde pasta keserek yanıt verdi ve ortaya duygu dolu anlar çıktı. Bu karşılık, kutlamanın hem renkli hem de samimi bir hava kazanmasını sağladı.

Yenişehir'deki bu küçük ama anlamlı etkinlik, toplumun farklı kesimlerinin bayramı birlikte sahiplenmesine örnek oluşturdu ve Cumhuriyet coşkusunun paylaşılmasının önemini bir kez daha gösterdi.

BURSA&#039;NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖZEL...

BURSA'NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER ESNAFA BAYRAK DAĞITTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt'ta çocuk koruma çalışmaları ve kurumsal eşgüdüm masaya yatırıldı
images

Bayburt'ta din görevlileriyle saha buluşmaları programı tamamlandı
images

Okul sıralarından gençlik merkezlerine: Afyonkarahisar'da 2 bin 700 öğrenciye ka...
images

Gürsu’da nostalji ve renklerin korteji coşkusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Turizm gelirinde rekor: ilk dokuz ayda 51,3 milyar dolar gelir elde edildi

bilecik ormanlarında sonbaharın pastel tabloları

Birlik vurgusu: Türk dünyasında ayrılığa yer yok

Balıklıgöl'de dijital tarih adası açıldı: Urfa mirası teknolojiyle buluşuyor

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek