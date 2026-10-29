Cumhuriyet coşkusunu sahaya taşıdılar: Osmangazi'de 3x3 turnuvası

Osmangazi'de 3x3 basketbol turnuvası

Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği 3x3 basketbol turnuvasıyla vatandaşları ve sporcuları bir araya getirdi. Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyon, farklı yaş gruplarından geniş katılıma sahne oldu.

Turnuva detayları:

Turnuvaya 14-40 yaş aralığındaki sporcular katıldı ve toplam 40 ekip üçer kişilik takımlardan oluştu. Organizasyon Genç Kadınlar, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde düzenlendi; maçlar sporun kardeşlik ve dayanışma ruhunu ön plana çıkaran çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın müsabakalar öncesinde sporcularla buluştu ve turnuvada sporcularla gösteri maçı yaparak takımlara başarı dileklerini iletti.

Başkan Aydın, törende Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünü anımsatarak, Osmangazi Belediyesi olarak gençlere yönelik spor çalışmalarını ve diğer hizmetleri Cumhuriyet değerleri doğrultusunda sürdürdüklerini vurguladı.

Sonuçlar ve ödüller:

Genç Kadınlar kategorisinde Ulu Ladies birinci oldu; Zorlu Centerss ikinci, Turan ise üçüncü sırada yer aldı. Genç Erkekler sınıfında Aesk birinciliği kazanırken, Up ikinci, Edizpen Zip Strong üçüncü ve Ae 1 dördüncü olarak tamamladı. Büyük Erkekler kategorisinde ise Aesk yeniden birinciliğe uzandı; Mvp Hoops ikinci, Bursa Lol üçüncü ve Bursa Turan dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ile Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan tarafından takdim edildi. Turnuva, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporun birleştirici gücüyle yaşatan bir etkinlik olarak tamamlandı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN BASKETBOL TURNUVASI, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ. KADIN VE ERKEK KATEGORİLERİNDE DÜZENLENEN TURNUVADA, OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN DA SPORCULARLA GÖSTERİ MAÇI YAPTI.