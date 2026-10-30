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Cumhuriyet Mahallesi'nde ulaşım rahatlayacak: 1356, 1388 ve 1445 sokaklara sıcak asfalt

Ordu Büyükşehir, Altınordu Cumhuriyet Mahallesi'nde 1356, 1388 ve 1445 sokaklarda yaklaşık 2 km sıcak asfalt döşüyor; amaç ulaşımı iyileştirmek.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:41

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Cumhuriyet Mahallesi'nde ulaşım rahatlayacak: 1356, 1388 ve 1445 sokaklara sıcak asfalt

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen asfalt çalışması sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde kapsamlı bir yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışma kapsamında 1356, 1388 ve 1445 sokaklar sıcak asfalt ile kaplanıyor; uygulama mahalledeki yol standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

çalışmanın kapsamı ve güzergah:

Proje, üniversite ve öğrenci yurtlarına ulaşımı sağlayan, ayrıca şehir hastanesine alternatif bir güzergah oluşturan yolları kapsıyor. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki taşıt yolunda yapılacak sıcak asfalt çalışmaları, hem araç trafiğini rahatlatmayı hem de yürüyüş ve servis kullanımını güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

beklenen etkiler ve teslim süresi:

Büyükşehir yetkilileri, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtiyor. Tamamlandığında hem öğrencilerin hem de mahalle sakinlerinin ulaşım konforunda ve yol standartlarında belirgin bir iyileşme olması bekleniyor. Çalışma, bölgedeki günlük ulaşım akışına olumlu katkı sağlamak üzere planlanmış durumda.

SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI

SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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