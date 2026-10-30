Karabük belediyesi COP31'in ulaşımına otobüs desteği veriyor

Karabük belediyesi otobüsleri COP31 ulaşım hizmetlerinde görevlendirildi

Karabük Belediyesi, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için ulaşım desteği sağlamak amacıyla otobüslerini görevlendirdi. Görevlendirilen araçlar, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek uluslararası organizasyonun ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Antalya’ya gönderildi.

görev kapsamı ve hedefler:

Belediyeden yapılan açıklamada, otobüslerin konferans süresince katılımcı ve personelin taşınmasında hizmet vereceği belirtildi. COP31'te sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanı, temiz enerjiye geçiş ve sürdürülebilir kalkınma gibi küresel öneme sahip konuların ele alınmasının beklendiği vurgulandı.

yerel dayanışma ve belediye yaklaşımı:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Türkiye’nin önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu söyledi. Çetinkaya, belediyenin imkanlarını yalnızca kent ihtiyaçları için değil, ülkenin ortak hedefleri doğrultusunda da değerlendirdiklerini; kurumlar arası dayanışmaya önem verdiklerini ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Başkan ayrıca zirvenin çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve gelecek nesiller adına hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti. Görevlendirilen otobüslerin Antalya’daki organizasyon boyunca ulaşım hizmetlerine katkı sunacağı bildirildi.

KARABÜK BELEDİYESİ, TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) İÇİN ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLAYACAK.