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Fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli'de trol tekneleri limana sığındı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde rüzgar ve dalga balıkçılığı durdurdu; trol tekneleri Ereğli Limanı'na sığındı, deniz sakinleşince tekrar açılacak.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli'de trol tekneleri limana sığındı

hava muhalefeti ve limana sığınma:

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları, bölgedeki balıkçılık faaliyetlerini durdurdu. Artan dalga yüksekliği ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle avlanmanın riskli hale gelmesi üzerine birçok trol teknesi güvenli bölge arayışına girdi ve Ereğli Limanına sığındı.

teknelerin rotalarını değiştirmesi:

Türkiye'nin çeşitli limanlarından avlanmak üzere bölgeye gelen trol tekneleri, denizdeki muhalefet nedeniyle rotalarını değiştirdi. Gemi kaptanları, artan deniz koşulları nedeniyle doğrudan Ereğli Limanı'na yönelerek limana demir attı ve bekleme kararı aldı.

limandaki bekleyiş ve sonraki planlar:

Liman yetkililerinden edinilen bilgilere göre, limanda bekleyen balıkçılar hava koşullarının düzelmesini ve denizin sakinleşmesini takip ediyor. Yetkililer, deniz koşulları normale döndüğünde balıkçıların yeniden avlanmak üzere denize açılmasının planlandığını bildirdi.

TROL TEKNELERİ LİMANA SIĞINDI

TROL TEKNELERİ LİMANA SIĞINDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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