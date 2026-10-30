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Bartın'da Kızılay kadın kollarından Gazze için dayanışma etkinliği

Türk Kızılay Bartın Kadın Kolları, Şadırvan Caddesi'ndeki etkinlikte toplanacak tüm geliri Gazze ve Türkiye'deki aşevlerine bağışlayacak.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 14:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Bartın'da Kızılay kadın kollarından Gazze için dayanışma etkinliği

Bartın'da Kızılay kadın kollarından Gazze için dayanışma etkinliği

Türk Kızılay Bartın Şubesi Kadın Kolları tarafından Şadırvan Caddesi'nde düzenlenen dayanışma etkinliği başladı. Akşam saatlerine kadar sürecek satışlarda elde edilecek gelir, Gazze ve Türkiye'deki aşevlerine bağışlanacak.

etkinlik ve bağış hedefi:

Etkinlik kapsamında gönüllüler tarafından hazırlanan el işi ve hamur işi yiyecekler satışa sunuluyor. Organizasyondan elde edilecek tüm gelir, '81 İl 81 Aşevi' projesine katkı sağlamak ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kullanılacak.

protokol katılımı ve çağrı:

Açılışı Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile il protokolü üyelerinin katılımıyla Türk Kızılay Bartın Şubesi Kadın Kolları Başkanlığı gerçekleştirdi. Vali Arslan, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek yardım ve dayanışmanın önemini vurguladı ve organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

Türk Kızılay Bartın Şube Başkanı Nihat Yalçın ise toplanacak gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ve Türkiye'deki aşevlerine destek amacı taşıdığını belirtti. Yalçın, etkinliğe katkı sağlayan gönüllülere ve destek veren vatandaşlara teşekkür ederek tüm halkı dayanışmaya davet etti.

TÜRK KIZILAY BARTIN ŞUBESİ KADIN KOLLARI TARAFINDAN GAZZE&#039;YE DESTEK VE &quot;81 İL 81 AŞEVİ&quot; PROJESİNE...

TÜRK KIZILAY BARTIN ŞUBESİ KADIN KOLLARI TARAFINDAN GAZZE'YE DESTEK VE "81 İL 81 AŞEVİ" PROJESİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN DAYANIŞMA ETKİNLİĞİ, BAŞLADI. AKŞAM SAATLERİNDE ERECEK SATIŞLARIN TÜM GELİRİ GAZZE VE TÜRKİYE'DEKİ AŞEVLERİNE BAĞIŞLANACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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