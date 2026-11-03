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Kasım'da batıdan başlayacak serinlik tüm ülkeye yayılacak

4 Kasım Çarşamba'dan itibaren batıdan başlayacak serin ve yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak; sıcaklıklar hafta ortasına kadar düşecek.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Kasım'da batıdan başlayacak serinlik tüm ülkeye yayılacak

Meteoroloji ve bakanlıktan uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre ülke geneli 4 Kasım Çarşamba günü itibarıyla batı kesimlerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Halen mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hissedilir derecede azalarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Ne tür yağışlar bekleniyor:

Yapılan değerlendirmelere göre yağışlar genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak ülkenin iç kesimlerinin yükseklerinde don ve buzlanmanın oluşabileceği değerlendiriliyor; bu nedenle yerel ölçekte zirai don riski bulunuyor.

Resmi çağrı ve takip edilmesi gereken uyarılar:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporları ile meteorolojik erken uyarı sistemlerini takip etmelerinin önemi vurgulandı. Özellikle yüksek rakımlı iç kesimlerde yaşayanların ve tarımla uğraşanların uyarıları dikkate alması istendi.

Bazı illerde beklenen en düşük sıcaklıklar (4-9 Kasım):

Ankara: 0, İstanbul: 9, İzmir: 8, Bolu: 2, Trabzon: 8, Erzurum: -4, Eskişehir: 2, Afyonkarahisar: -1, Balıkesir: 6, Sivas: -3.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHMİNLERİNE GÖRE ÜLKE GENELİ 4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ İTİBARIYLA...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHMİNLERİNE GÖRE ÜLKE GENELİ 4 KASIM 2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ İTİBARIYLA BATI KESİMLERİNDEN BAŞLAYARAK SERİN VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİNE GİRECEK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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