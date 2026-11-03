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Süleymanpaşa’da aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları suya boğdu

Meteoroloji uyarısı sonrası Süleymanpaşa'da aniden bastıran sağanak, bazı cadde ve sokakları su altında bırakarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Süleymanpaşa’da aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları suya boğdu

Süleymanpaşa'da sağanak yaşamı etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak, kent merkezinde kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur sonucunda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Etkilenen mahalleler ve yollar:

Özellikle Cumhuriyet Mahallesi Ataç Sokak ile Değirmenaltı Mahallesi Çay Sokak'ta yolların suyla kaplandığı görüldü. Şiddetli yağışın ardından bu iki sokakta oluşan su birikintileri, hem yaya hem de araç trafiğinde aksamalara neden oldu.

Vatandaşların durumu ve gözlemler:

Yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin tenteleri altına ve kapalı alanlara sığınırken, yanında şemsiye bulunanlar sağanağa rağmen yollarına devam etti. Cadde ve sokaklardaki hareketlilik ile sular altında kalan yolların görüntüleri kameralara yansıdı.

Olay, kısa sürede etkisini gösteren sağanakların kent merkezindeki altyapı ve günlük yaşam üzerindeki etkisini ortaya koydu; oluşan su birikintileri günlük akışı zorlaştırdı ve vatandaşları hazırlıklı olmaya yönlendirdi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARININ ARDINDAN TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE ETKİLİ...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARININ ARDINDAN TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, KENT MERKEZİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR ADETA GÖLE DÖNERKEN, VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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