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Sonbahar renkleri Ereğli'nin meyve bahçelerini süsledi

Konya'nın Ereğli ilçesinde Durlaz Mahallesi ve İvriz yolu çevresindeki meyve bahçeleri, sonbaharda sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarıyla öne çıktı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbahar renkleri Ereğli'nin meyve bahçelerini süsledi

Ereğli'de sonbaharın görsel şöleni

Konya'nın Ereğli ilçesindeki meyve bahçeleri, sonbaharın gelmesiyle birlikte farklı tonlara büründü. Bahçelerde görülen sarı, kırmızı, yeşil ve kahverengi tonları, çevreye canlı bir görünüm kazandırdı. Özellikle köy yolları ve ağaç dizilimleri, bölgeyi mevsim fotoğrafları için cazip kılıyor.

Renklerin yoğunlaştığı alanlar:

Durlaz Mahallesi ve İvriz yolu güzergâhındaki bahçelerde oluşan manzaralar, sonbaharın ayırt edici izlerini taşıyor. İlkbaharda beyaz çiçeklerle, yazın yemyeşil yapraklarla öne çıkan ağaçlar, şimdi yapraklarını sararmaya ve dökülmeye başlatarak farklı bir estetik sunuyor. Bu geçiş, bahçelere hem derinlik hem de hareket hissi veriyor.

Ziyaretçi ilgisi ve fotoğraf tutkunları:

Ortaya çıkan renk paleti, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yerel sakinler ve yol üzerindeki ziyaretçiler, ağaçlar arasındaki ton geçişlerini kaydetmek için durup fotoğraf çekiyor; bazıları kısa yürüyüşlerle mevsimi izlemeyi tercih ediyor. Bu görsel değişim, bölgeye gelenlerin güzergâh tercihlerinde etkili oluyor.

Sonbaharın getirdiği bu görüntüler, hem kırsal peyzaja ayrı bir estetik katıyor hem de meyve bahçelerinin mevsimsel ritmini gözler önüne seriyor. Yerel yollar boyunca uzayan ağaç sıraları, mevsim geçişlerini belgelemek isteyenler için fotoğraf karelerine renk katmaya devam ediyor.

KONYA&#039;NIN EREĞLİ İLÇESİNDE BULUNAN MEYVE BAHÇELERİ, SONBAHARIN GELMESİYLE BİRLİKTE SARI, KIRMIZI...

KONYA'NIN EREĞLİ İLÇESİNDE BULUNAN MEYVE BAHÇELERİ, SONBAHARIN GELMESİYLE BİRLİKTE SARI, KIRMIZI, YEŞİL VE KAHVERENGİNİN FARKLI TONLARINA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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