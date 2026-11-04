Cumhuriyet Meydanı'nın simge havuzu çevreci teknolojiyle yeniden canlanıyor

Proje kapsamı:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda kent simgelerinden biri olan süs havuzunun yenilenmesi için saha çalışmalarına başladı. Yenileme çalışmasıyla havuz, hem estetik hem de teknolojik açıdan güncellenerek onceki mimari görünümü koruyacak şekilde yeniden inşa edilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün, proje hakkında şu bilgileri paylaştı: "Cumhuriyet Meydanı, Antalya’mızın kalbi, meydanda bulunan havuz da kentimizin en önemli simgelerinden biri. Geçmiş dönemde havuzda meydana gelen izolasyon zafiyetlerinden dolayı havuzu kapatmak zorunda kaldık. Bu süreçte havuzun yapımıyla ilgili mimari görünümü bozmadan yeni bir havuz yapmak için çalışmalara başladık. Projeler tamamlandı ve sahada inşa çalışması başladı".

Çevre ve tasarruf odaklı yaklaşım:

Belediye, projeyi planlarken enerji ve su verimliliğini ön planda tuttu. Yenilenecek yapıda, su tüketimi minimum olacak sistemler ve enerji tasarruflu aydınlatma tercih edilecek. Serdar Oruç Gün'ün ifadesiyle: "Yenilenen havuz daha teknolojik ve modern bir süs havuzu olacak. Su, ışık ve müzik gösterileri modern teknolojiyle güncellenerek geri dönecek. COP31 Dünya İklim Zirvesi yolunda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye uyumlu, su tüketimi minimum olan, çevre dostu bir havuz yapacağız".

Proje, hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin buluşma noktası olan meydanın işlevselliğini ve görsel çekiciliğini geri kazandırmayı amaçlıyor. Mimari hattın korunmasıyla birlikte güncel teknik donanımın entegrasyonu hedefleniyor.

Saha çalışması ve zamanlama:

Havuzun iki ayrı bölümünden başlayan çalışmalarda ilk aşama olarak eski donanımın sökümü gerçekleştirildi; metal borular, fıskiyeler ve elektrik tesisatları yerlerinden alındı. İş makineleriyle zemin düzeltme işlemleri tamamlanarak beton dökme çalışmaları devam ediyor.

Projenin sahada sürdürülmesiyle ilgili olarak hedeflenen süre 3 ay olarak belirtildi. Belediye, yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından havuzun 2027 yılının ilk günlerinde kente kazandırılmasını planlıyor. Bu tarihle birlikte müzik, su ve ışık gösterilerinin modern teknolojiyle yeniden başlangıcı hedefleniyor.

Yürütülen çalışmalar, meydanın mimari kimliğini korurken aynı zamanda sürdürülebilirlik ilkelerine uygun, enerji ve su tasarrufuna duyarlı bir kent mekanı yaratma hedefinin parçası olarak tanımlanıyor.

CUMHURİYET MEYDANI'NDAKİ HAVUZ MODERN TEKNOLOJİYLE YENİLENİYOR