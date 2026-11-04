Şişli sokakları göle döndü, kafenin tavanından su damladı

şiddetli yağışın etkisi:

İstanbul'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Özellikle Şişli semtinde zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü. Sokaklardaki su birikintileri yüzünden araçlar yolda güçlükle ilerledi ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

trafikte aksamalar ve güçlükler:

Araç sürücüleri su birikintileri nedeniyle yavaşlamak zorunda kaldı; bazı noktalar geçişi güçleştirdi. Özellikle dar sokaklarda ve kavşaklarda trafik akışı etkilendi.

kafede tavan sızıntısı:

Şişli'de bir kafenin tavanındaki lambaların arasından su aktığı görüldü. İç mekânda oluşan sızıntı, işletme ve müşteriler için rahatsız edici görüntüler oluşturdu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

İSTANBUL'DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR BUGÜN DE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜRKEN, ŞİŞLİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ. ARAÇLAR YOLDA GÜÇLÜKLE İLERLERKEN, BİR KAFENİN TAVANINDAN SU AKTIĞI GÖRÜLDÜ.