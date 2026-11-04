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Şişli sokakları göle döndü, kafenin tavanından su damladı

İstanbul'da dün akşamdan itibaren süren sağanak, Şişli'de yolları göle çevirdi; araçlar güçlükle ilerledi, yağış alan bir kafenin tavanından su sızdı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:31

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Şişli sokakları göle döndü, kafenin tavanından su damladı

şiddetli yağışın etkisi:

İstanbul'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Özellikle Şişli semtinde zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü. Sokaklardaki su birikintileri yüzünden araçlar yolda güçlükle ilerledi ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

trafikte aksamalar ve güçlükler:

Araç sürücüleri su birikintileri nedeniyle yavaşlamak zorunda kaldı; bazı noktalar geçişi güçleştirdi. Özellikle dar sokaklarda ve kavşaklarda trafik akışı etkilendi.

kafede tavan sızıntısı:

Şişli'de bir kafenin tavanındaki lambaların arasından su aktığı görüldü. İç mekânda oluşan sızıntı, işletme ve müşteriler için rahatsız edici görüntüler oluşturdu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

İSTANBUL&#039;DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR BUGÜN DE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜRKEN, ŞİŞLİ&#039;DE...

İSTANBUL'DA DÜN AKŞAM SAATLERİNDE ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR BUGÜN DE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜRKEN, ŞİŞLİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ. ARAÇLAR YOLDA GÜÇLÜKLE İLERLERKEN, BİR KAFENİN TAVANINDAN SU AKTIĞI GÖRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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