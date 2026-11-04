Fatsa'da menfez temizliği tamamlandı: 15 kamyon atık çıkarıldı

Çalışmanın kapsamı ve bulgular:

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fatsa ilçesinde yürüttükleri menfez temizliği çalışmasında kanalları tıkayan birikintileri temizledi. Ekipler, menfezlerde biriken dev ağaç kütükleri, ağaç gövdeleri, dal parçaları, taş yığınları ve plastik atıklar gibi çeşitli malzemeleri çıkardı. Çalışmaların sonunda toplam 15 kamyon atık bertaraf edilmek üzere toplandı.

Ekiplerin koordinasyonu ve yöntem:

İşlemler, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi. Sahada ağır iş makineleri ve el ekipleri birlikte çalışarak büyük ağaç kütükleri ve moloz yığınlarını menfezlerden uzaklaştırdı, plastik ve küçük çaplı birikintiler de taşınarak temizlendi.

Amaç ve genişleme:

Yapılan çalışma, olası su taşkınlarının önüne geçmeyi ve yağmur sularının sağlıklı şekilde tahliye edilmesini sağlamayı hedefliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, menfez ve mazgal temizliği çalışmalarının Ordu'nun 19 ilçesinde devam ettiğini bildirerek benzer müdahalelerin bölgesel altyapı güvenliği açısından önemine dikkat çekti.

Yerel yönetimin müdahalesi, yağışlı dönemlerde su birikintilerinin ve akış tıkanmalarının yol açabileceği altyapı hasarlarını azaltmayı amaçlıyor. Fatsa'da yapılan temizlik, hem risk azaltma hem de yerel su drenajının işlevselliğini koruma açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

PARK VE BAHÇELER İLE FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİNİN KOORDİNELİ YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARDA ORTAYA ÇIKAN BÜYÜK AĞAÇ KÜTÜKLERİ VE MOLOZ YIĞINLARI DİKKAT ÇEKTİ.