Fidan ve Bayramov arasında TDT zirvesinde bölgesel iş birliği vurgusu

Görüşme detayları:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında bugün Ankara'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması ve TDT çerçevesinde yürütülen iş birliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.

Vurgulanan konular:

Görüşmede özellikle bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve TDT kapsamında yürütülen ortak projeler gündeme geldi. Taraflar, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine ve çok taraflı platformlarda koordinasyonun sürdürülmesine önem verdiklerini ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) 13. ZİRVESİ KAPSAMINDA AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI CEYHUN BAYRAMOV BİR ARAYA GELDİ.