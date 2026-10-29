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Fidan ve Bayramov arasında TDT zirvesinde bölgesel iş birliği vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da 13. TDT Zirvesi kapsamında Ceyhun Bayramov ile bölgesel iş birliği, güvenlik ve ekonomik ilişkileri görüştü.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:31

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Elif Demir

Fidan ve Bayramov arasında TDT zirvesinde bölgesel iş birliği vurgusu

Görüşme detayları:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında bugün Ankara'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması ve TDT çerçevesinde yürütülen iş birliklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.

Vurgulanan konular:

Görüşmede özellikle bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve TDT kapsamında yürütülen ortak projeler gündeme geldi. Taraflar, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine ve çok taraflı platformlarda koordinasyonun sürdürülmesine önem verdiklerini ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) 13. ZİRVESİ KAPSAMINDA AZERBAYCAN...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) 13. ZİRVESİ KAPSAMINDA AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI CEYHUN BAYRAMOV BİR ARAYA GELDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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