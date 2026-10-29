Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gönderilen tebrikleri kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı makamında gerçekleştirildi ve tebrik iletileri alındı.

kabul sürecine ilişkin notlar:

Kabul sırasında tebrik mesajları yetkililer tarafından iletilerek kayda geçti. Törensel unsur taşıyan bu görüşmelerde, bayram vesilesiyle iletilen kutlama dilekleri karşılandı.

bayramın önemi:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yapılan kabuller, resmi protokol ve gelenekler çerçevesinde sürüyor; tebriklerin kabulü, bayram kutlamalarının rutin bir parçası olarak kayda geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti