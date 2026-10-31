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Cumhuriyet’in 103. yılı Mysia Yolları’nda 8 km yürüyüşle kutlandı

Nilüfer Belediyesi, 29 Ekim'de Cumhuriyet’in 103’üncü yılını Mysia Yolları P14 parkurunda Güngören Göleti'nden Üçpınar'a uzanan 8 km yürüyüşle kutladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyet’in 103. yılı Mysia Yolları’nda 8 km yürüyüşle kutlandı

Cumhuriyet’in 103. yılı Mysia Yolları’nda doğayla buluştu

Nilüfer Belediyesi, 29 Ekim törenleri kapsamında Cumhuriyet’in 103’üncü yılını doğada kutlamak isteyenleri Mysia Yolları'nda bir araya getirdi. Etkinlik, bölgedeki doğaseverlerin katılımıyla düzenlendi ve Güngören Göleti'nden başlayan bir yürüyüş rotası izlendi.

Rotanın detayları:

Katılımcılar, Mysia Yolları’nın P14 parkurunu takip ederek yaklaşık 8 kilometrelik bir mesafe katetti. Rota, başlangıç noktası olan Güngören Göletinden hareketle orman patikalarından geçip yürüyüşü Üçpınar'da sonlandırdı.

Hava ve doğa koşulları:

Yürüyüş boyunca bölgede etkili olan yoğun sis zaman zaman görüşü sınırlasa da katılımcıların motivasyonunu düşürmedi. Sonbaharın hakim olduğu gün, orman patikalarında renkli yapraklar ve serin hava eşliğinde ilerleyen grubun deneyimini zenginleştirdi.

Organizasyon, hem Cumhuriyet coşkusunu doğada yaşatmayı amaçladı hem de Mysia Yolları'nın doğal güzelliklerine dikkat çekti. Etkinlik, belediyenin düzenlediği kültür ve doğa etkinlikleri programı kapsamında planlandı.

Gün sonunda yürüyüşü tamamlayan grup, Üçpınar'da etkinliği sonlandırdı ve katılımcılar arasında paylaşılan kısa değerlendirmelerle program sona erdi. Bu tür yürüyüşler, hem fiziksel aktivite hem de toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE MYSİA YOLLARI’NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ...

NİLÜFER BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE MYSİA YOLLARI’NDA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİ. GÜNGÖREN GÖLETİ’NDEN BAŞLAYAN 8 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ, ÜÇPINAR’DA TAMAMLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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