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Cumhuriyetin 103. yılına sanatla yanıt: Düzce'den Türkiye üçüncülüğü

Düzce Bahçeşehir BİLSEM öğrencisi Meryem Tural, 'Birlik Bizim, Kardeşlik Bizim, Cumhuriyet Bizim' yarışmasında ortaokul dalında Türkiye üçüncüsü oldu.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 08:59

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Cumhuriyetin 103. yılına sanatla yanıt: Düzce'den Türkiye üçüncülüğü

Düzce'den gelen ulusal başarı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen resim yarışmasında Düzce Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Meryem Tural önemli bir derece elde etti. Yarışmanın ortaokul kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan genç sanatçı, eserinde Milli Mücadele’nin köklü hatırasını ve Cumhuriyetin birleştirici gücünü yansıttı.

ödül töreni ve eserinin teması:

Meryem Tural Ankara’da düzenlenen ödül töreninde başarısının karşılığını aldı. Yarışmanın teması olan "Birlik Bizim, Kardeşlik Bizim, Cumhuriyet Bizim" çerçevesinde hazırlanan çalışması jüri tarafından beğenildi ve ortaokul kategorisinde dereceye girerek Düzce'yi başarıyla temsil etti.

okul ve il müdürlüğünden tebrik:

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü yayımladığı açıklamada Meryem Tural'ın başarısından duyulan memnuniyeti dile getirdi. Açıklamada ayrıca öğrenciyi yetiştiren Görsel Sanatlar Öğretmeni Cevher Gözmen ile ailenin de tebrik edildiği belirtildi; bu sonuç, kentte eğitim ve sanat çalışmalarının yerel ve ulusal düzeyde takdir gördüğüne işaret ediyor.

CUMHURİYETİN 103. YILI KAPSAMINDA DÜZENLENEN RESİM YARIŞMASINDA DÜZCE BAHÇEŞEHİR BİLSEM ÖĞRENCİSİ...

CUMHURİYETİN 103. YILI KAPSAMINDA DÜZENLENEN RESİM YARIŞMASINDA DÜZCE BAHÇEŞEHİR BİLSEM ÖĞRENCİSİ MERYEM TURAL, ORTAOKUL KATEGORİSİNDE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜLÜĞÜNÜ ELDE ETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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