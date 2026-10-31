Mutfağın kokusu laboratuvarda: çemen ve madımak kolonyaya dönüştü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Kimya Bölümü öğrencileri, Tokat mutfağının iki karakteristik malzemesi olan çemen ve madımak kullanarak laboratuvar ortamında kolonya üretimine imza attı. Çalışmada öğrenciler, teorik bilgilerini pratik üretime dönüştürürken yöresel bir lezzeti farklı bir tüketim ürününe taşıdı.

laboratuvardan katma değere:

TOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Budak, projenin amacını yöresel ürünleri katma değerli ürünlere dönüştürmek ve firmalara araştırma geliştirme ile formül desteği sağlamak olarak özetledi. Budak, öğrencilerin üretim süreçlerinde uygulamalı deneyim kazandığını vurgulayarak, destek sağlayan kurumlar ve üniversite yönetimine teşekkür etti. Ayrıca öğrencilerin İŞKUR Gençlik Programı kapsamında hem çalıştıklarını hem ürettiklerini belirtti.

öğrencilerin süreç ve bulguları:

Projenin yürütücülerinden yüksek lisans öğrencisi Elif Şeref, çemenin karakteristik kokusunu kimya bilimiyle buluşturarak kolonya üretmeyi amaçladıklarını söyledi. Çalışmada çemenin yoğun aroması yoğun şekilde kullanmak yerine seyreltilip dengeye kavuşturuldu; böylece daha yumuşak ve kabul edilebilir bir koku profili elde edildi. Dördüncü sınıf öğrencisi Harun Çolak, ekip çalışmasıyla yoğun kokunun nasıl yumuşatılacağına dair formül geliştirdiklerini, sonuç olarak hoş ve hafif bir koku ortaya çıktığını aktardı.

Yüksek lisans öğrencisi Serap Akdeniz ise baharat ve tohum esanslarını harmanlayarak Tokat mutfak kültürünü yansıtan bir aroma kompozisyonu oluşturduklarını belirtti. Projede geliştirilen formül, çemen aromasını doğrudan taşıyan değil, onun karakteristik notalarını kolonya ürününe entegre eden bir yaklaşım benimsiyor.

Genel olarak proje, üniversite laboratuvarlarında yürütülen uygulamalı eğitimin yanı sıra yöresel değerlerin farklı sektörlere nasıl taşınabileceğine dair bir örnek sunuyor. Öğrenciler hem mesleki deneyim kazanıyor hem de Tokat mutfağının özgün tat ve kokularını katma değerli bir ürüne dönüştürme sürecini pratiğe döküyor.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, YÖRESEL LEZZETLERDEN ÇEMEN VE MADIMAKTAN KOLONYA ÜRETTİ. ÇEMENİN YOĞUN AROMASINI SEYRELTEN ÖĞRENCİLER, DAHA HAFİF VE HOŞ BİR KOKU ELDE ETTİ.