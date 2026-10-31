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Eğitime erişimi kolaylaştıran adım: Demirözü'nde öğrencilere ücretsiz ulaşım

Demirözü Belediyesi, Bayburt'ta ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlıyor; yeni otobüsle sabah, öğle ve akşam servisleri düzenleniyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 08:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Eğitime erişimi kolaylaştıran adım: Demirözü'nde öğrencilere ücretsiz ulaşım

Eğitime erişimi kolaylaştıran adım: Demirözü'nde öğrencilere ücretsiz ulaşım

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Demirözü Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyor. Belediyeye kazandırılan yeni bir otobüs ile öğrencilerin okula güvenli ve konforlu ulaşımı hedefleniyor.

Servis düzeni nasıl işliyor:

Belediye tarafından yürütülen uygulamada öğrenciler sabah saatlerinde evlerinden alınıp okullarına götürülüyor. Öğle yemeği için öğrenciler evlerine bırakılıyor, yemek sonrası tekrar okula ulaştırılıyor ve gün sonunda öğrencilerin güvenli şekilde evlerine dönüşleri sağlanıyor.

Hedefler ve ailelere sağlanan kolaylıklar:

Ücretsiz ulaşım hizmetiyle amaç, ailelerin ulaşım yükünü hafifletmek ve öğrencilerin eğitim kurumlarına erişimini kolaylaştırmak olarak açıklanıyor. Hizmet, özellikle kırsal veya ulaşım imkânının sınırlı olduğu mahallelerde öğrenim devamlılığını desteklemeyi amaçlıyor.

Belediye yetkilileri, servislerin düzenli ve güvenli bir şekilde işletilmesine önem verdiklerini belirtiyor. Sunulan bu imkân, öğrencilerin günlük eğitim rutinine erişimini kolaylaştırırken ailelerin günlük yaşam yükünü azaltmayı hedefliyor.

DEMİRÖZÜ BELEDİYESİNDEN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ

DEMİRÖZÜ BELEDİYESİNDEN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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