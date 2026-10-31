Bayburt Fen Lisesi'nde velilerle yeni eğitim hedefleri ve iş birliği vurgulandı

Toplantının gündemi ve kapsamı:

Bayburt Fen Lisesi'nin 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı, okul konferans salonunda velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda öğrencilerin akademik başarılarının artırılması, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve okul-aile iletişiminin güçlendirilmesi öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı.

Görüş alışverişi ve değerlendirmeler:

Veliler ile okul yönetimi arasında yapılan görüş alışverişinde, yeni eğitim yılına ilişkin faaliyetlerin planlanmasına yönelik ortak anlayış geliştirildi. Toplantıda, ailelerin sorumlulukları ve okul ile kurulacak etkin iletişimin öğrencilerin başarısına doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı. Katılımcılar arasında okulun eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve öğrencilerin sosyal yönden desteklenmesi konularında fikir birliği oluştu.

Okul yönetiminin mesajı ve beklentiler:

Okul yönetimi, toplantıya katılan velilere teşekkür ederek yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Yönetim, ailelerle sürekli iletişim kurmanın önemine değinerek birlikte hareket etme çağrısında bulundu ve velilerin sürece aktif katılımının altını çizdi.

Genel kurul, okul ve aile arasında dayanışmanın artırılması ve öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek adımların değerlendirilmesi açısından yol gösterici bir platform sağladı. Toplantı sonunda taraflar, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ortak hedefler doğrultusunda iş birliğini sürdürme taahhüdünde bulundu.

BAYBURT FEN LİSESİNDE ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI VELİLERLE DEĞERLENDİRİLDİ