CW Enerji EIF Energy Expo 2026'da güneşten hidrojene uzanan entegre çözümlerini tanıtacak

CW Enerji EIF Energy Expo 2026'da:

CW Enerji, 5-7 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek EIF Energy Expo 2026'da yer alacak. Firma, Salon 2, I-175 numaralı standında ziyaretçilere kapsamlı çözüm portföyünü tanıtacak.

tanıtılacak ürün ve çözümler:

Fuarda güneş hücresi ve yüksek verimli güneş panellerinin yanı sıra enerji depolama sistemleri, solar akıllı ev çözümleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ısı pompaları ve akıllı enerji yönetim sistemleri sergilenecek. Firmaya ait yenilikler arasında ev tipi hidrojen enerji sistemi, hidrojen yakıtlı taşınabilir elektrik jeneratörü ve tarım için geliştirilen yerli mühendislik ürünü Triple Cut AgriFlow güneş paneli de yer alıyor.

şirket vizyonu ve fuar hedefleri:

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, enerji sektörünün teknolojik dönüşüm içinde olduğunu vurgulayarak, "CW Enerji olarak güneş enerjisini yaşamın her alanına taşıma vizyonuyla hareket ediyoruz. Enerjinin üretiminden depolanmasına, akıllı sistemlerle yönetilmesinden konutlarda, sanayide, işletmelerde kullanılmasına kadar uzanan bütünleşik bir enerji ekosistemi oluşturuyoruz." dedi. Sarvan, fuarın bu vizyonun somut yansımalarını sunmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

AR-GE, üretim ve sürdürülebilirlik:

Sarvan, şirketin güçlü üretim altyapısını AR-GE, inovasyon ve teknoloji geliştirme çalışmalarına dayandırdığını belirterek, "Günümüzde enerji teknolojileri, ekonomik kalkınmanın, rekabet gücünün ve sürdürülebilir yaşamın en önemli unsurlarından biri haline geldi. Biz de CW Enerji olarak yerli ve milli üretim gücümüzü yenilikçi teknolojilerle birleştiriyor, enerjinin daha verimli ve etkin kullanılmasına yönelik çözümler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı. Şirket, EIF Energy Expo 2026'da sektöre entegre çözümlerini ve yeni iş birlikleri için açılımları tanıtmayı hedefliyor.

sektör çağrısı:

Sarvan, "Üretiyoruz, depoluyoruz, yönetiyoruz ve güneşi yaşama bağlıyoruz anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji sektörünün geleceğine yön verecek teknolojilerimizi ve uçtan uca entegre çözümlerimizi tanıtacağımız EIF Energy Expo 2026’da tüm sektör paydaşlarını standımıza bekliyoruz" diyerek ziyaretçilere çağrı yaptı.

CW ENERJİ EIF ENERGY EXPO 2026'DA ENTEGRE ENERJİ ÇÖZÜMLERİNİ TANITACAK