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Safranova'da kırmızı hazinede dörtlü stigma heyecanı

Safranova'da tespit edilen dörtlü stigma, safran verimini yaklaşık yüzde 33 artırma potansiyeli taşıyor; genetik köken araştırmaları da sürüyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Safranova'da kırmızı hazinede dörtlü stigma heyecanı

safranova'da verim artışı hedefi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran hasadı Gayza köyündeki Safranova bahçesinde devam ediyor. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi alanlarda kullanımının yanı sıra hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu rahatsızlıkları ile sindirim ve diş eti sağlığı üzerinde etkileri bulunan safran, yüksek fiyatıyla da öne çıkıyor. Safranova'da Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip üretimde kilogramı 800 bin ila 1 milyon 400 bin lira aralığında alıcı buluyor.

dörtlü stigma ve üretimdeki yansıması

Safran bitkisinin en değerli bölümü olan kırmızı stigmalar normalde üç tanedir. Safranova'da bazı bitkilerde dördüncü stigmaların oluştuğu gözlemlendi; bu durum aynı sayıda çiçekten elde edilen ürün miktarında yaklaşık yüzde 33 artış potansiyeli anlamına geliyor. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, geçen yıl bir sırada yaklaşık 8-10 kökte dörtlü stigma tespit ettiklerini ve bu gelişmenin üretimde verim artışı açısından umut verdiğini belirtti. Ünal, dörtlü stigma ve soğanların daha fazla yavru vermesi sağlanabilirse yüzde 30 civarında bir verim artışı elde edilebileceğini söyledi.

genetik köken çalışmaları ve laboratuvar planı

Dörtlü stigma oluşumunun yaygınlaştırılması ve safran soğanlarının daha fazla yavru vermesi için ziraat mühendisleri, oda ve ilgili kuruluşlar çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Karabük Üniversitesi ile safran ve diğer endemik bitkilerin orijinlerinin belirlenmesine yönelik proje başlatıldı. Proje, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, TÜBİTAK ve Macaristan'daki bir üniversitenin paydaşlığında gerçekleştiriliyor. Çalışma kapsamında oluşturulacak laboratuvarda bitkilerin genetik kökenleri araştırılacak; amaç safranın Safranbolu'da mı yoksa başka bir bölge veya ülkede mi yetiştiğinin bilimsel yöntemlerle belirlenmesi ve laboratuvarın diğer endemik bitkilerin orijin tespitinde de kullanılmasıdır.

Ünal, dörtlü stigma ve soğan verimliliğiyle ilgili konunun çözülebilmesi halinde elde edilecek verimin Karabük'e, Safranbolu'ya ve Türkiye'ye daha faydalı olacağını vurguladı.

CENGİZ ÜNAL, SAFRANOVA&#039;DA SAFRAN ÜRETİMİNİN YANI SIRA BİTKİNİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK...

CENGİZ ÜNAL, SAFRANOVA'DA SAFRAN ÜRETİMİNİN YANI SIRA BİTKİNİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜKLERİNİ SÖYLEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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Dörtlü stigmayle aynı sayıda çiçekten daha fazla safran hedefleniyor

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