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İstanbul'da Malatya'nın ekonomik yüzü tanıtıldı: MTSO yatırım ve iş fırsatlarını öne çıkardı

MTSO, 29 Ekim-1 Kasım 2026'de İstanbul'da düzenlenen 8. Malatya Tanıtım Günleri'nde stant açarak şehrin yatırım ve ticaret fırsatlarını tanıttı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İstanbul'da Malatya'nın ekonomik yüzü tanıtıldı: MTSO yatırım ve iş fırsatlarını öne çıkardı

Malatya TSO İstanbul'daki tanıtım günlerinde

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), 29 Ekim-1 Kasım 2026 tarihlerinde Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından İstanbul'da düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'ne katıldı. Etkinlik kapsamında açılan stantta Odanın yürüttüğü çalışmalar, projeler ve faaliyetler ziyaretçilere aktarıldı; şehrin yatırım potansiyeli, ticari imkanları ve iş fırsatları ön plana çıkarıldı.

Stantta öne çıkan konular:

Düzenlenen tanıtım çalışmaları çerçevesinde MTSO, Malatya'nın üretim, ticaret ve ihracat kapasitesine vurgu yaptı. Oda yetkilileri, yatırımcılara şehrin sektörel avantajlarını ve Oda tarafından desteklenen projeleri anlattı. Ayrıca ziyaretçilere, bölgenin ticari altyapısı ve potansiyel iş birlikleri hakkında bilgi verildi ve yatırım çağrısı yapıldı.

Katılım, temsil ve mesajlar:

Stantta MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hakan Er ve Yönetim Kurulu Üyeleri misafirleri ağırladı. İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından çok sayıda isim standı ziyaret ederek Oda yöneticileriyle görüştü. Sadıkoğlu, tanıtım günlerinin Malatya'nın ekonomik, kültürel ve sosyal değerlerini geniş kitlelere ulaştırmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı ve 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin kalkınmasına katkı sağlamanın öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Organizasyon süresince standı ziyaret eden konuklara MTSO tarafından özel olarak hazırlatılan hediye kutuları takdim edildi; kutularda sarı ile gün kurusu Malatya kayısısı yer aldı. Sadıkoğlu, etkinliğe destek veren Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, MADEF, ilçe belediyeleri, kurum ve kuruluşlar ile firmalara teşekkür etti ve bu tür organizasyonların ilgi ve yatırım iştahını artıracağına inandığını ifade etti.

MTSO'nun tanıtım günlerindeki katılımı, Malatya'nın hem kültürel hem de ekonomik kimliğinin metropol ortamında görünür kılınmasına hizmet etti. Oda, şehrin ticaret ve yatırım potansiyelini geliştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürmeyi taahhüt ediyor ve etkinlik sonrası temasların yatırım gündemine taşınması hedefleniyor.

MALATYA TSO, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN MALATYA TANITIM GÜNLERİNDE YER ALDI

MALATYA TSO, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN MALATYA TANITIM GÜNLERİNDE YER ALDI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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