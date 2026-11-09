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CW Enerji'den EIF Energy Expo 2026'da entegre güneş enerjisi sunumu

CW Enerji, 5-7 Kasım'da Antalya'da düzenlenen EIF Energy Expo 2026'da güneş enerjisinin üretiminden depolanmasına kadar entegre çözümlerini tanıttı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Aslı Han

CW Enerji'den EIF Energy Expo 2026'da entegre güneş enerjisi sunumu

CW Enerji EIF Energy Expo 2026'da entegre enerji ekosistemini tanıttı

CW Enerji, 5-7 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen EIF Energy Expo 2026'da enerji teknolojileri ve geniş ürün portföyünü sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Fuar kapsamında şirket, enerjinin üretiminden depolanmasına ve akıllı yönetimine kadar uzanan uçtan uca entegre çözümlerini ziyaretçilere sundu.

entegrasyon odaklı teknoloji tanıtımları:

Standında üretim, depolama ve yönetim katmanlarını bir arada gösteren uygulamalara yer veren CW Enerji, ziyaretçilere sistemlerin nasıl entegre çalıştığını gösteren demonstrasyonlar ve teknik sunumlar gerçekleştirdi. Şirketin sergilediği çözümler, güneş enerjisinin yalnızca elektrik üretimi ile sınırlı kalmayıp depolama ve akıllı yönetim sistemleriyle günlük yaşamın farklı alanlarına nasıl taşınabileceğini ortaya koydu.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, enerji sektörünün teknolojik gelişmelerle önemli bir dönüşümden geçtiğini vurgulayarak, katılımla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sarvan, "CW Enerji olarak enerjinin üretiminden depolanmasına ve akıllı yönetimine uzanan entegre çözümlerimizi sektör paydaşlarımızla buluşturduk. Güneş enerjisini yaşamın her alanına taşıma vizyonumuz doğrultusunda geliştirdiğimiz teknolojilerimizi ve geniş ürün portföyümüzü ziyaretçilerimize yakından tanıtma fırsatı bulduk. EIF Energy Expo 2026 hem mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirmek hem de yeni iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirmek açısından bizim için değerli bir organizasyon oldu. Standımızı ziyaret eden tüm iş ortaklarımıza ve katılımcılara ilgileri için teşekkür ederiz" dedi.

kullanım alanlarının genişletilmesi ve hedefler:

Sarvan fuarda ayrıca enerji teknolojilerinin ekonomik kalkınma, rekabet gücü ve sürdürülebilir yaşam için vazgeçilmez hale geldiğini belirtti. Konut, sanayi, tarım ve günlük yaşamın farklı alanlarında daha etkin kullanım sağlayacak sistemler geliştirdiklerini ifade eden Sarvan, şirketin hedefini güneş enerjisini daha erişilebilir kılmak ve ülkenin enerji dönüşümüne katkı sağlamak olarak özetledi.

CW Enerji, fuar boyunca gerçekleştirdiği görüşmelerle yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı bulduğunu; üretim gücü, mühendislik kabiliyetleri ve teknoloji odaklı yaklaşımla hem yerel hem uluslararası pazarlarda sürdürülebilir enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

CW ENERJİ, 5-7 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA&#039;DA DÜZENLENEN EIF ENERGY EXPO 2026&#039;DA ENERJİ...

CW ENERJİ, 5-7 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA'DA DÜZENLENEN EIF ENERGY EXPO 2026'DA ENERJİ TEKNOLOJİLERİNİ VE GENİŞ ÜRÜN PORTFÖYÜNÜ SEKTÖR PROFESYONELLERİYLE BULUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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