Zorkun yaylası'nda mantar atölyesi: 150 kişi uzman rehberliğinde türleri öğrendi

Etkinlik özeti:

Osmaniye'nin Amanos Dağları eteklerinde yer alan Zorkun Yaylası'nda düzenlenen mantar toplama etkinliğine yaklaşık 150 kişi katıldı. Osmaniye Belediyesi tarafından doğa bilincini artırmak ve bölgenin biyolojik çeşitliliğini tanıtmak amacıyla organize edilen etkinlikte katılımcılar önce Şenlik Tepesi'nde bir araya getirildi.

Etkinlikte Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Bozok tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından araçlarla Zorkun Yaylası Büyük Kuyucak mevkisine götürülen katılımcılar, yaklaşık iki saat boyunca doğada mantar aradı. Toplanan örnekler uzmanlarca incelenip zehirli ve yenilebilir türler olarak sınıflandırıldı.

Uzman rehberliği ve güvenlik uyarıları:

Prof. Dr. Fuat Bozok, mantar toplayanların ilk öğrenmesi gerekenlerin zehirli türleri tanımak olduğunu belirtti ve bilinçsiz tüketimin ciddi sağlık riskleri doğurduğu uyarısında bulundu. Bozok, Amanos Dağları'nın yüksek biyolojik çeşitliliğe, endemik türlere ve zengin ormanlık alanlara sahip olduğunu, bu nedenle bölgede çok sayıda mantar türü bulunduğunu vurguladı.

Bozok, dünya genelinde mantar türüne ilişkin tahminlerde bulunulduğunu belirterek bu sayının yaklaşık 3 milyon olabileceğini, bunlardan yaklaşık 100 bininin tespit edildiğini söyledi. Katılımcılara etkinlik kapsamında daha önce toplanmış zehirli ve yenilebilir mantar örnekleri gösterilerek özellikleri anlatıldı.

Değerlendirme, ödüller ve etkinliğin amacı:

Etkinlik sonunda yarışma formatında çeşitli değerlendirmeler yapıldı; en fazla mantar toplayan, en büyük ve en küçük mantarı bulan, en güzel fotoğrafı çeken ve en nadir türü tespit eden katılımcılar belirlendi. Farklı kategorilerde dereceye girenlere Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Organizatörler etkinliğin amacını doğa bilincini güçlendirmek ve bölgenin biyolojik çeşitliliğini tanıtmak olarak özetledi; etkinlik hem eğitim hem de pratik uygulama imkanı sunarak katılımcıların mantar türlerini ayırt etme becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

AMANOS DAĞLARI'NIN ETEKLERİNDE BULUNAN ZORKUN YAYLASI'NDA MANTAR TOPLAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ