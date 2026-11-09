Dolar 50,1759 +0,08%
Euro 56,2146 +0,61%
Bist 11.700,26 +1,90%
Altın Gram 6.657,97 +1,28%
EUR/USD 1,1191 +0,43%
Brent Petrol 94,80 -3,58%
--°

Zorkun yaylası'nda mantar atölyesi: 150 kişi uzman rehberliğinde türleri öğrendi

Osmaniye Zorkun Yaylası'nda yaklaşık 150 kişi, Prof. Dr. Fuat Bozok eşliğinde iki saat süren etkinlikte zehirli ve yenilebilir mantar türlerini öğrendi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:54

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 14:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Zorkun yaylası'nda mantar atölyesi: 150 kişi uzman rehberliğinde türleri öğrendi

Etkinlik özeti:

Osmaniye'nin Amanos Dağları eteklerinde yer alan Zorkun Yaylası'nda düzenlenen mantar toplama etkinliğine yaklaşık 150 kişi katıldı. Osmaniye Belediyesi tarafından doğa bilincini artırmak ve bölgenin biyolojik çeşitliliğini tanıtmak amacıyla organize edilen etkinlikte katılımcılar önce Şenlik Tepesi'nde bir araya getirildi.

Etkinlikte Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Bozok tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından araçlarla Zorkun Yaylası Büyük Kuyucak mevkisine götürülen katılımcılar, yaklaşık iki saat boyunca doğada mantar aradı. Toplanan örnekler uzmanlarca incelenip zehirli ve yenilebilir türler olarak sınıflandırıldı.

Uzman rehberliği ve güvenlik uyarıları:

Prof. Dr. Fuat Bozok, mantar toplayanların ilk öğrenmesi gerekenlerin zehirli türleri tanımak olduğunu belirtti ve bilinçsiz tüketimin ciddi sağlık riskleri doğurduğu uyarısında bulundu. Bozok, Amanos Dağları'nın yüksek biyolojik çeşitliliğe, endemik türlere ve zengin ormanlık alanlara sahip olduğunu, bu nedenle bölgede çok sayıda mantar türü bulunduğunu vurguladı.

Bozok, dünya genelinde mantar türüne ilişkin tahminlerde bulunulduğunu belirterek bu sayının yaklaşık 3 milyon olabileceğini, bunlardan yaklaşık 100 bininin tespit edildiğini söyledi. Katılımcılara etkinlik kapsamında daha önce toplanmış zehirli ve yenilebilir mantar örnekleri gösterilerek özellikleri anlatıldı.

Değerlendirme, ödüller ve etkinliğin amacı:

Etkinlik sonunda yarışma formatında çeşitli değerlendirmeler yapıldı; en fazla mantar toplayan, en büyük ve en küçük mantarı bulan, en güzel fotoğrafı çeken ve en nadir türü tespit eden katılımcılar belirlendi. Farklı kategorilerde dereceye girenlere Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Organizatörler etkinliğin amacını doğa bilincini güçlendirmek ve bölgenin biyolojik çeşitliliğini tanıtmak olarak özetledi; etkinlik hem eğitim hem de pratik uygulama imkanı sunarak katılımcıların mantar türlerini ayırt etme becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

AMANOS DAĞLARI&#039;NIN ETEKLERİNDE BULUNAN ZORKUN YAYLASI&#039;NDA MANTAR TOPLAMA ETKİNLİĞİ...

AMANOS DAĞLARI'NIN ETEKLERİNDE BULUNAN ZORKUN YAYLASI'NDA MANTAR TOPLAMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dağlarda çıntar bereketi: köylüler hem doğa hem gelir kazanıyor
images

Ordu'da karla mücadele yoğunlaştı
images

Kuşadası'na yeni yaşam alanı: park sayısı 105'e yükseldi
images

Karla mücadeleye erken müdahale: Trabzon'da yayla yollarında yoğun çalışma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Havacılık eğitiminde üniversiteyle sektör arasında uygulamalı köprü kuruldu: MSKÜ, Çelebi ve YDA iş birliği

Samsun Çarşamba havalimanı ilk 10 ayda 1,4 milyon yolcuya hizmet verdi

Sakaryalı yüksek lisans öğrencisi tıp kurultayında uluslararası isimlerle bir arada

Sinop'ta komşularının ihbarı üzerine bir kişi evinde ölü bulundu

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu