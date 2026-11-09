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Erciyes eteğinde sonbahar renkleri havadan tablo gibi sergilendi

Erciyes Dağı'nın zirvesi karla beyaza bürünürken, eteklerindeki ağaçlar sonbaharın sarı, turuncu ve kırmızı tonlarıyla havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Erciyes eteğinde sonbahar renkleri havadan tablo gibi sergilendi

Sonbaharın görsel zenginliği:

Havadan kaydedilen görüntülerde Erciyes Dağının zirvesinin karla beyaza büründüğü, eteklerin ise sonbaharın canlı tonlarına teslim olduğu görülüyor. Ağaçların sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına bürünmesi, dağın doğal dokusunda güçlü bir kontrast yarattı.

Renklerin turizme ve fotoğrafçılığa etkisi:

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, kış sezonundan önce de ziyaretçilerine görsel zenginlik sunuyor. Zirvenin beyazıyla eteklerin sıradışı renk uyumu, bölgeyi sadece kış sporları değil doğa ve fotoğraf turizmi açısından da öne çıkarıyor.

Havadan elde edilen kareler, mevsimlerin yan yana geldiği anları belgeleyerek bölgenin doğal çeşitliliğini ortaya koyuyor. Bu görüntüler, Erciyes’in yıl boyunca farklı deneyimler sunan bir destinasyon olduğunu yeniden gösterdi.

ERCİYES DAĞI&#039;NIN ETEKLERİNDE YAŞANAN RENK CÜMBÜŞÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

ERCİYES DAĞI'NIN ETEKLERİNDE YAŞANAN RENK CÜMBÜŞÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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