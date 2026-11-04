Dağlar yarılıyor: sınır köylerine dönüşe yol açılıyor

Dönüş ve yol çalışmaları:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 1991 yılında boşaltılan Dağlıca köyü ve bağlı Üçkardeş mezrası başta olmak üzere toplam 11 yerleşim yerine dönüşler başlarken, devlet yatırımları çerçevesinde bölgedeki dağlar yarılarak yeni yol yapımına başlandı. Bölge, dik yamaçlar ve engebeli arazi yapısına sahip olması nedeniyle ulaşım talepleri öncelik kazandı; İl Özel İdaresi ekipleri yaz-kış çalışabilecek şekilde yol açma çalışmalarına başladı.

Çalışmanın kapsamı ve ilerleyişi:

Yazılı köyü ile bağlı grup köylerinin yol yapım çalışmaları için başlatılan projede, zorlu coğrafi koşullara rağmen ekipler 2 kilometrelik yeni yol çalışmasına girişti. AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı. Kaya, bölgenin Irak sınırına yakın olduğunu belirterek geçmişte 1990-1994 arasındaki nedenlerle köylerin boşaltıldığını hatırlattı ve devamında şu ifadeleri kullandı: "Elhamdülillah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde biz artık geçmişi geçmişte bıraktık. Kardeşliği, sevgiyi ve hep beraber huzurlu bir geleceği yaşamak adına yeni bir sayfa açmış bulunmaktayız. Dolayısıyla köylerimize dönüyor, yollarımızı yapıyoruz. Allah nasip ederse, valimizin talimat ve takdirleriyle Yazılı köyü ve bağlı grup köylerimiz olan tam 11 yerleşim yerinin yolunu, sıra dağları kırmak suretiyle adım adım açacağız. Yaklaşık 1,5 kilometrelik kısmını bitirmiş bulunmaktayız. Burası nispeten sıcak bir bölge olduğu için kış aylarında da çalışma imkanımız var; bu nedenle yol yapım çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz."

Yerel halkın beklentisi ve potansiyel:

Köy sakinlerinden Barış Algur ise 30-40 yıl aradan sonra köylerine yeniden kavuşmanın mutluluğunu ve yol yapımının başlamasını vurguladı. Algur, "Neredeyse 3-4 kilometrelik yolumuz tamamlanıyor. Bütün zor imkanlara rağmen, bu kayalıkların altında devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor. Hakkari Valimizden, kaymakamımızdan, özel idare yetkililerinden Allah hepsinden razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Bu millet ve halk size minnettardır. Zor kısmı olan 4-5 kilometrelik kısım zaten geride kaldı, bundan sonrası doğrudan Irak sınır hattıdır. Köylerimizin toprakları çok verimli, imkanlarımız geniş; hayvancılık ve tarım açısından büyük bir potansiyele sahip. Yeniden köylerimize dönerek tarım ve hayvancılığa başlamak istiyoruz. Bölgemizin nüfusu aslında yaklaşık 12-13 bine yayılıyor. Bütün vatandaşlarımız geçmişte büyük mağduriyetler yaşadı. Temennimiz, bu yolun bir an önce tamamlanması, herkesin köyüne dönmesi ve eski günlerdeki gibi geçimini sağlamasıdır" diye konuştu.

Yetkililer, sıcak mevsim koşullarının da elverişli olması nedeniyle çalışmaların ara verilmeden süreceğini; önceliğin güvenli ve sürekli ulaşımı sağlamak olduğunu belirtiyor. Yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin canlanması, yerleşimlerin yeniden sürdürülebilir hale gelmesi hedefleniyor.

DAĞLICA KÖYÜNÜN IRAK SINIRINDAKİ ÜÇKARDEŞ MEZRASI BAŞTA OLMAK ÜZERE 11 MEZRAYA DÖNÜŞLERİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE DEVLET YATIRIMLARI KAPSAMINDA DAĞLAR YARILARAK YOL YAPIMINA BAŞLANDI.